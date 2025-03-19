Українців позбавляють квартир в окупації — РФ узаконила грабунок нерухомості

Житлові будинки. Фото: Маріупольська міська рада

Російська окупаційна влада запровадила нові обмеження, які фактично позбавляють українців права на їхню власність у тимчасово окупованих регіонах. Володимир Путін підписав указ, що унеможливлює будь-які операції з житлом без спеціального дозволу окупаційної адміністрації. До 2028 року реєстрація квартир та будинків стане привілеєм лише для "лояльних" громадян.

Як зазначається в матеріалі OBOZ.UA, з 15 березня 2025 року в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях запроваджено обмеження на реєстрацію прав на нерухомість. Українці, які залишили свої домівки через війну, більше не можуть розпоряджатися власним майном. Для цього їм потрібен спеціальний дозвіл від окупаційних органів — фактично недосяжний пересічним громадянам.

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Легалізоване мародерство

За новими правилами, єдина категорія, яка може вільно розпоряджатися нерухомістю, — це військові окупаційних військ та їхні родини. Українці, які не отримали російського громадянства, не зможуть навіть переоформити житло.

"Це відвертий грабунок. Людей змушують отримувати російські паспорти під загрозою втрати домівок. А ті, хто не погодився, фактично вже позбавлені свого майна", — пояснює офіцер ЗСУ родом з Донеччини.

Втрачені надії

Раніше ще існували схеми продажу житла за довіреністю, виданою на громадянина РФ. Однак зараз і цей варіант недоступний — операції можна здійснювати лише за особистої присутності власника. Окупанти ж створили систему, яка унеможливлює це.

"Власників нерухомості, які намагалися приїхати і оформити документи, буквально фільтрують на кордоні. Проходження через московське "Шереметьєво" — це допит ФСБ, перевірка телефонів та ризик отримати заборону на в'їзд на 50 років", — розповідає мешканка Мелітополя.

"Націоналізація" як нова реальність

Відсутність реєстрації у російському кадастрі означає, що житло визнають "безхазяйним" і націоналізують. Таким чином, українці втрачають свою власність без жодної компенсації.

Вже зараз відомо про випадки масового "переписування" квартир на "нових власників", яких визначають окупаційні адміністрації.

"Моя сусідка поїхала з Мелітополя в 2022 році, а цього року дізналася, що її квартира вже записана на якогось росіянина. Окупанти навіть не приховують, що все, що можна відібрати, вони відібрати й збираються", — розповідає місцева мешканка.

Наслідки для України

Це не лише про окремих громадян, а й про загрозу масового переписування власності. З часом Росія спробує використати цей "перерозподіл" для легалізації окупації. Втім, міжнародне право не визнає подібних схем, і після деокупації України всі ці незаконні "угоди" будуть анульовані.

Раніше ми розповідали, як Денис Пушилін, лідер так званої "ДНР", запропонував новий спосіб заволодіння квартирами маріупольців, які покинули місто через війну. Це рішення ще більше поглиблює беззаконня та порушує права людей, які вже зазнали багато страждань.

Зазначимо також, у 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть претендувати на грошову компенсацію за знищене єдине житло. Проте, навіть за умови втрати єдиної нерухомості, можливість отримання коштів не гарантована. Існує ризик відмови у бронюванні компенсації для ВПО.