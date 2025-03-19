Украинцев лишают квартир в оккупации — РФ узаконила грабеж недвижимости

Жилые дома. Фото: Мариупольский городской совет

Российская оккупационная власть ввела новые ограничения, которые фактически лишают украинцев права на их собственность во временно оккупированных регионах. Владимир Путин подписал указ, который делает невозможным любые операции с жильем без специального разрешения оккупационной администрации. До 2028 года регистрация квартир и домов станет привилегией только для "лояльных" граждан.

Как отмечается в материале OBOZ.UA, с 15 марта 2025 года в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях введены ограничения на регистрацию прав на недвижимость. Украинцы, покинувшие свои дома из-за войны, больше не могут распоряжаться собственным имуществом. Для этого им необходимо специальное разрешение от оккупационных органов — фактически недосягаемое для рядовых граждан.

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По новым правилам, единственная категория, которая может свободно распоряжаться недвижимостью, — военные оккупационных войск и их семьи. Украинцы, которые не получили российского гражданства, не смогут даже переоформить жилье.

"Это откровенный грабеж. Людей заставляют получать российские паспорта под угрозой потери домов. А те, кто не согласился, фактически уже лишены своего имущества", — объясняет офицер ВСУ родом из Донецкой области.

Потерянные надежды

Раньше существовали схемы продажи жилья по доверенности, выданной на гражданина РФ. Однако сейчас и этот вариант недоступен — операции можно осуществлять только при личном присутствии владельца. Оккупанты же создали систему, которая делает это невозможным.

"Владельцев недвижимости, которые пытались приехать и оформить документы, буквально фильтруют на границе. Прохождение через московское "Шереметьево" — это допрос ФСБ, проверка телефонов и риск получить запрет на въезд на 50 лет", — рассказывает жительница Мелитополя.

"Национализация" как новая реальность

Отсутствие регистрации в российском кадастре означает, что жилье признают "бесхозным" и национализируют. Таким образом, украинцы теряют свою собственность без всякой компенсации.

Уже сейчас известно о случаях массового "переписывания" квартир на "новых владельцев", которых назначают оккупационные администрации.

"Моя соседка уехала из Мелитополя в 2022 году, а в этом году узнала, что ее квартира уже записана на какого-то россиянина. Оккупанты даже не скрывают, что все, что можно отобрать, они отобрать и собираются", — рассказывает местная жительница.

Последствия для Украины

Речь идет не только об отдельных гражданах, но и об угрозе массового переписывания собственности. Со временем Россия попытается использовать это "перераспределение" для легализации оккупации. Впрочем, международное право не признает подобных схем, и после деоккупации Украины все эти незаконные "сделки" будут аннулированы.

Ранее мы рассказывали, как Денис Пушилин, лидер так называемой "ДНР", предложил новый способ завладения квартирами мариупольцев, которые покинули город из-за войны. Это решение еще больше усиливает беззаконие и нарушает права людей, которые уже претерпели много страданий.

Отметим также, в 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут претендовать на денежную компенсацию за уничтоженное единственное жилье. Однако, даже при условии потери единственной недвижимости, возможность получения средств не гарантирована. Существует риск отказа в бронировании компенсации для ВПЛ.