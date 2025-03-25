Аферы с недвижимостью на оккупированных территориях: схемы россиян и риски для владельцев

Женщина идет по Мариуполю. Фото: Reuters

На временно оккупированной территории Украины развернулась настоящая битва за недвижимость. Захват квартир и домов украинцев приобрел небывалый масштаб, а основным "игроком" в этом процессе стали оккупационные власти. Схемы отъема жилья настолько циничны, что иногда кажется, будто это сценарий для криминального триллера.

Как пишет OBOZ.UA, речь идет о сотнях тысяч квартир и домов, ставших жертвами такого мошенничества.

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Одним из самых ярких примеров масштабного отжима недвижимости является Мариуполь. Россияне уничтожили более 90% жилого фонда города, а вместо него возводят новые дома. Казалось бы, местным жителям должны предоставить новое жилье, ведь они потеряли свои дома из-за российского вторжения. Но реальность совсем другая.

Дома строят российские компании, а квартиры в них продают в ипотеку. И то не всем, а преимущественно гражданам России. Например, в новостройке в Приморском районе цена двухкомнатной квартиры — 116 тыс. долларов, трехкомнатной — 175,5 тыс. долларов. Это дороже, чем в Киеве или некоторых европейских столицах.

"Фактически это узаконенное присвоение украинского города. Россияне загоняют мариупольцев в тупик: они или остаются без жилья, или вынуждены брать кредиты по заоблачным ставкам", — объясняет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В 2025 году оккупанты планируют "восстановить" 753 тысячи квадратных метров жилья на оккупированной части Донецкой области под личным контролем заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Бесхозное" жилье: схема национализации

На оккупированных территориях процветает схема признания жилья украинцев "бесхозным". Сначала оккупанты заявляли, что квартиры и дома, где не живут владельцы, будут предоставлены учителям и врачам из России. Однако, как рассказывает житель Мелитополя, "на самом деле все получилось иначе.

Например, в Мелитополе преимущественно расселяли непосредственно оккупантов в погонах. Но без разбора, в какие квартиры — для этого не было необходимости признавать жилье бесхозным. Этот "статус" фактически нужен для национализации, то есть "законного" изъятия собственности украинцев".

Он добавляет, что были случаи, когда жилье вносили в список "бесхозного", даже если там жили владельцы или арендаторы. Оккупанты постоянно меняют правила перерегистрации жилья, требуя оригиналы документов и личное присутствие владельцев, что усложняет процесс для тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию.

"Во время боевых действий у многих местных жителей документы были утрачены или уничтожены. А что касается личного присутствия владельца, то проехать на оккупированную территорию можно только через РФ. И нужно пройти жесткую фильтрацию в аэропорту "Шереметьево". Однако процесс отказов в пересечении границы просто огромный и таким образом упрощается отжим жилья украинцев", — рассказывает риелтор из Бердянска.

Пушилин и схема века

В прошлом году стало известно о схеме Дениса Пушилина, который "национализировал" 300 тысяч квартир дончан. Постановление № 341 "государственного комитета обороны ДНР" было принято накануне "присоединения" региона к России.

Люди узнали об этом, когда получили отказы Росреестра в регистрации их жилья. Оказалось, что их недвижимость находится под арестом. Это вызвало скандал, и "власти" заявили, что это недоразумение. Некоторые местные жители подали в суд, но ситуация не изменилась и процессы продолжаются до сих пор.

Ранее мы сообщали, что Пушилин предложил новый способ отобрания квартир мариупольцев, которые вынужденно выехали за границу или на подконтрольную Украине территорию. Основной принцип новой схемы — если владелец жилья находится в одной из "недружественных" стран, то его недвижимость могут "национализировать".

Также стадо известно, что власти России вводят ограничения, лишающие украинцев права на собственность на оккупированных территориях. Указ Владимира Путина усложняет любые операции с недвижимостью без разрешения оккупационной администрации. До 2028 года регистрация жилья будет доступна только для "лояльных" граждан.