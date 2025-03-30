Втрата нерухомості — хто та чому ризикує залишитися без майна в Україні

Чоловіки читають документи. Фото: Freepik

Нерухомість — це цінний актив, володіння яким захищене законом. Однак, існують обставини, за яких право власності може бути припинене. У 2025 році в Україні діятимуть певні правила та процедури, які важливо знати кожному власнику нерухомого майна.

Згідно зі статтею 346 Цивільного кодексу України, існують декілька основних підстав для припинення права власності.

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Добровільне відчуження

Власник може добровільно продати, подарувати або обміняти свою нерухомість. Процедура оформлюється через нотаріуса з обов'язковою державною реєстрацією.

Припинення права власності за рішенням суду

Суд може прийняти рішення про припинення права власності у випадках, передбачених законом. Наприклад, у разі незаконного будівництва, конфіскації майна або визнання угоди недійсною.

Знищення нерухомого майна

Якщо нерухомість знищена внаслідок стихійного лиха, пожежі, інших обставин або під час воєнного стану, право власності припиняється.

Звернення стягнення на нерухоме майно

Якщо власник має борги, на його нерухомість може бути звернене стягнення за рішенням суду. Майно продається на публічних торгах для погашення боргу.

Націоналізація та конфіскація

У випадках, передбачених законом, держава може націоналізувати або конфіскувати нерухоме майно. Це може статися у разі суспільної необхідності або вчинення злочину.

Викуп земельної ділянки для суспільних потреб

Держава або місцеві органи влади можуть викупити земельну ділянку для будівництва доріг, шкіл або інших суспільних об'єктів. Власник отримує компенсацію, але досі тривають дискусії щодо справедливості її розміру.

Викуп ділянки з об'єктом нерухомого майна для суспільних потреб

У випадках викупу (вилучення) земельної ділянки, на якій розташований об'єкт нерухомого майна, для суспільних потреб право власності на такий об'єкт припиняється.

Процедура припинення права власності

Припинення права власності на нерухомість — це серйозний процес, який потребує уваги та дотримання законодавства. Для початку процедури потрібно:

збір необхідних документів (правоустановчі документи, технічний паспорт тощо);

звернення до нотаріуса або суду (залежно від підстави припинення права власності);

державна реєстрація припинення права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зазначимо, нещодавно Верховна Рада України прийняла закон, який дозволяє примусово вилучати землю та нерухомість в Ужгородському районі Закарпаття. Це рішення спрямоване на розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Також ми розповідали, що в Україні триває земельна реформа, спрямована на передачу землі у приватну власність. Однак, багато громадян зволікають з приватизацією своїх ділянок, що може призвести до негативних наслідків. Неприватизована земля залишається у державній або комунальній власності, що обмежує права власників та ускладнює її використання.