Євробачення-2025 — представник Італії відмовився від участі в конкурсі

Італійський співак OLLY. Фото: eurovisionworld.com

Італійський співак та переможець Sanremo 2025 відмовився від участі в Євробаченні-2025. Його рішення пов'язано із запланованим на травень концертним туром, квитки на який давно розкупили.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Представник Італії відмовився від боротьби за кришталевий кубок

Артист пояснив, що рішення вирушити до Базеля було б несправедливим до його фанатів, які довго чекали на зустріч з улюбленим виконавцем.

"Треба робити те, що відчуваєш, бо всі знають, як багато для мене значить бути собою, завжди. Я не думаю, що ви будете сумувати, якщо я перенесу концерти через Євробачення, але я вірю, що мені потрібно з'єднатися з усім, що зі мною відбувається, перш ніж йти далі. Вирішив відмовитися від можливості брати участь у Євробаченні, знаючи, що це одна з тих речей, які буває тільки раз у житті. Хочу подякувати тим, хто проголосував за мене і дав мені можливість отримати цю честь: сподіваюся скоро побачити вас на одному з моїх концертів", — написав артист.

Замість OLLY Італію на Євробаченні представлятиме Lucio Corsi, який здобув друге місце на музичному відборі Sanremo 2025. Він виступить із композицією "Volevo essere un duro".

Нагадаємо, номер одному із учасників Євробачення-2025 поставить росіянка. Також 8 лютого українці обрали переможця Національного відбору на Євробачення-2025, що представить нашу країну в Швейцарії.