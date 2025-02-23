Евровидение-2025 — представитель Италии отказался от участия в конкурсе

Итальянский певец OLLY. Фото: eurovisionworld.com

Итальянский певец и победитель Sanremo 2025 отказался от участия в Евровидении-2025. Его решение связано с запланированным на май концертным туром, билеты на который давно раскупили.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Артист объяснил, что решение отправиться в Базель было бы несправедливым к его фанатам, которые долго ждали встречи с любимым исполнителем.

"Надо делать то, что чувствуешь, потому что все знают, как много для меня значит быть собой, всегда. Я не думаю, что вы будете грустить, если я перенесу концерты из-за Евровидения, но я верю, что мне нужно соединиться со всем, что со мной происходит, прежде чем идти дальше. Решил отказаться от возможности участвовать в Евровидении, зная, что это одна из тех вещей, которые бывает только раз в жизни. Хочу поблагодарить тех, кто проголосовал за меня и дал мне возможность получить эту честь: надеюсь скоро увидеть вас на одном из моих концертов", — написал артист.

Вместо OLLY Италию на Евровидении будет представлять Lucio Corsi, который занял второе место на музыкальном отборе Sanremo 2025. Он выступит с композицией "Volevo essere un duro".

Напомним, номер одному из участников Евровидения-2025 поставит россиянка. Также 8 февраля украинцы выбрали победителя Национального отбора на Евровидение-2025, который представит нашу страну в Швейцарии.