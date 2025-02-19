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Букмекери "посунули" Україну в рейтингу на Євробаченні-2025

19 лютого 2025 18:39
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — яке місце прогнозують Україні букмекери
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Олексій Харченко - Редактор

До пісенного конкурсу "Євробачення-2025" ще декілька місяців, однак букмекери вже активно роблять ставки на переможця. Поки що в України цього року шанс посісти перше місце малий.

Про це свідчать дані букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Шанси Ziferblat на перемогу в "Євробаченні-2025"

Український гурт Ziferblat представить нашу країну у швейцарському Базелі із піснею Bird of Pray. Але поки що, на думку букмекерів, є більш вірогідні переможці.

Так, станом на 19 лютого, шанси України на перемогу в пісенному шоу значно впали. Декілька днів тому Ziferblat пророкували 17 сходинку, однак сьогодні вони опустилися на 19.

Євробачення-2025 - прогнози букмекерів
Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025". Фото: скриншот

Фавориткою букмекерів залишається Швеція, хоча країна ще не обрала свого представника на конкурсі. Наступними йдуть Еріка Вікман з Фінляндії та Louane з Франції. Четверте місце обіцяють співачці Юваль Рафаель з Ізраїлю, а почесну п'яту сходинку — виконавцю Tommy Cash з Естонії.

Раніше стало відомо, що один з учасників "Євробачення-2025" може відмовитися від участі в конкурсі. Також ми писали, що Jerry Heil увійшла до складу журі на Нацвідборі в Чехії.

музика букмекери конкурс перемога Євробачення 2025

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