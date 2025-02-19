Євробачення-2025 — яке місце прогнозують Україні букмекери

Букмекери "посунули" Україну в рейтингу на Євробаченні-2025
До пісенного конкурсу "Євробачення-2025" ще декілька місяців, однак букмекери вже активно роблять ставки на переможця. Поки що в України цього року шанс посісти перше місце малий.
Про це свідчать дані букмекерів на сайті Eurovisionworld.
Шанси Ziferblat на перемогу в "Євробаченні-2025"
Український гурт Ziferblat представить нашу країну у швейцарському Базелі із піснею Bird of Pray. Але поки що, на думку букмекерів, є більш вірогідні переможці.
Так, станом на 19 лютого, шанси України на перемогу в пісенному шоу значно впали. Декілька днів тому Ziferblat пророкували 17 сходинку, однак сьогодні вони опустилися на 19.
Фавориткою букмекерів залишається Швеція, хоча країна ще не обрала свого представника на конкурсі. Наступними йдуть Еріка Вікман з Фінляндії та Louane з Франції. Четверте місце обіцяють співачці Юваль Рафаель з Ізраїлю, а почесну п'яту сходинку — виконавцю Tommy Cash з Естонії.
Раніше стало відомо, що один з учасників "Євробачення-2025" може відмовитися від участі в конкурсі. Також ми писали, що Jerry Heil увійшла до складу журі на Нацвідборі в Чехії.
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