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Букмекеры "подвинули" Украину в рейтинге на Евровидении-2025

19 февраля 2025 18:39
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 - какое место прогнозируют Украине букмекеры
Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Алексей Харченко - Редактор

До песенного конкурса "Евровидение-2025" еще несколько месяцев, однако букмекеры уже активно делают ставки на победителя. Пока у Украины в этом году шанс занять первое место небольшой.

Об этом свидетельствуют данные букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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Украинская группа Ziferblat представит нашу страну в швейцарском Базеле с песней Bird of Pray. Но пока, по мнению букмекеров, есть более вероятные победители.

Так, по состоянию на 19 февраля, шансы Украины на победу в песенном шоу значительно упали. Несколько дней назад Ziferblat пророчили 17 строчку, однако сегодня они опустились на 19.

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Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025". Фото: скриншот

Фавориткой букмекеров остается Швеция, хотя страна еще не выбрала своего представителя на конкурсе. Следующими идут Эрика Викман из Финляндии и Louane из Франции. Четвертое место обещают певице Юваль Рафаэль из Израиля, а почетную пятую строчку — исполнителю Tommy Cash из Эстонии.

Ранее стало известно, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе. Также мы писали, что Jerry Heil вошла в состав жюри на Нацотборе в Чехии.

музыка букмекеры конкурс победа Евровидение 2025

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19:25 Одесский НПЗ отключили от света за долги — вероятная катастрофа

19:12 Apple официально представила iPhone 16e — что известно о новинке

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