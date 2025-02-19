Евровидение-2025 - какое место прогнозируют Украине букмекеры

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

До песенного конкурса "Евровидение-2025" еще несколько месяцев, однако букмекеры уже активно делают ставки на победителя. Пока у Украины в этом году шанс занять первое место небольшой.

Об этом свидетельствуют данные букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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Шансы Ziferblat на победу в "Евровидении-2025"

Украинская группа Ziferblat представит нашу страну в швейцарском Базеле с песней Bird of Pray. Но пока, по мнению букмекеров, есть более вероятные победители.

Так, по состоянию на 19 февраля, шансы Украины на победу в песенном шоу значительно упали. Несколько дней назад Ziferblat пророчили 17 строчку, однако сегодня они опустились на 19.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025". Фото: скриншот

Фавориткой букмекеров остается Швеция, хотя страна еще не выбрала своего представителя на конкурсе. Следующими идут Эрика Викман из Финляндии и Louane из Франции. Четвертое место обещают певице Юваль Рафаэль из Израиля, а почетную пятую строчку — исполнителю Tommy Cash из Эстонии.

Ранее стало известно, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе. Также мы писали, что Jerry Heil вошла в состав жюри на Нацотборе в Чехии.