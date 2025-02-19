Евровидение-2025 - какое место прогнозируют Украине букмекеры

Букмекеры "подвинули" Украину в рейтинге на Евровидении-2025
До песенного конкурса "Евровидение-2025" еще несколько месяцев, однако букмекеры уже активно делают ставки на победителя. Пока у Украины в этом году шанс занять первое место небольшой.
Об этом свидетельствуют данные букмекеров на сайте Eurovisionworld.
Шансы Ziferblat на победу в "Евровидении-2025"
Украинская группа Ziferblat представит нашу страну в швейцарском Базеле с песней Bird of Pray. Но пока, по мнению букмекеров, есть более вероятные победители.
Так, по состоянию на 19 февраля, шансы Украины на победу в песенном шоу значительно упали. Несколько дней назад Ziferblat пророчили 17 строчку, однако сегодня они опустились на 19.
Фавориткой букмекеров остается Швеция, хотя страна еще не выбрала своего представителя на конкурсе. Следующими идут Эрика Викман из Финляндии и Louane из Франции. Четвертое место обещают певице Юваль Рафаэль из Израиля, а почетную пятую строчку — исполнителю Tommy Cash из Эстонии.
Ранее стало известно, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе. Также мы писали, что Jerry Heil вошла в состав жюри на Нацотборе в Чехии.
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