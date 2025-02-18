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Jerry Heil стала суддею на нацвідборі Євробачення в Чехії

18 лютого 2025 13:45
Олексій Харченко - Редактор
Jerry Heil стала однією з міжнародних суддів у національному відборі Чехії
Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
Олексій Харченко - Редактор

Відома українська співачка Jerry Heil стала однією з міжнародних суддів у національному відборі Чехії. Зірка обрала свого фаворита.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Цьогоріч Jerry Heil допомогла обрати трек цьогорічному представнику Чехії на Євробаченні 2025 співаку ADONXS. Артист показав реакцію співачки на фінальну версію пісні "Kiss Kiss Goodbye".

"@thejerryheil була одним з міжнародних суддів на національному відборі Чехії цього року, і вона обрала "Kiss Kiss Goodbye" своїм переможцем. Тепер у мене був шанс зіграти їй фінальну версію нашої пісні, і її реакція — це все!", — підписав відео з виконавицею ADONXS.

Прем‘єра конкурсної заявки Чехії відбудеться 7 березня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ADONXS (@ageofadonxs)

Нагадаємо, 8 лютого українці обрали переможця Національного відбору на Євробачення-2025. Також ми писали, що пісенний конкурс у 2025 році пройде без Молдови.

Чехія Jerry Heil українські зірки пісня Євробачення 2025

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