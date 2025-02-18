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Jerry Heil стала судьей на нацотборе Евровидения в Чехии

18 февраля 2025 13:45
Алексей Харченко - Редактор
Jerry Heil стала одной из международных судей в национальном отборе Чехии
Украинская певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
Алексей Харченко - Редактор

Известная украинская певица Jerry Heil стала одной из международных судей в национальном отборе Чехии. Звезда выбрала своего фаворита.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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В этом году Jerry Heil помогла выбрать трек нынешнему представителю Чехии на Евровидении 2025 певцу ADONXS. Артист показал реакцию певицы на финальную версию песни Kiss Kiss Goodbye.

"@thejerryheil была одним из международных судей на национальном отборе Чехии в этом году, и она выбрала Kiss Kiss Goodbye своим победителем. Теперь у меня был шанс сыграть ей финальную версию нашей песни, и ее реакция — это все!" — подписал видео с исполнительницей ADONXS.

Премьера конкурсной заявки Чехии состоится 7 марта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ADONXS (@ageofadonxs)

Напомним, 8 февраля украинцы выбрали победителя Национального отбора на Евровидение-2025. Также мы писали, что песенный конкурс в 2025 году пройдет без Молдовы.

Чехия Jerry Heil украинские звезды песня Евровидение 2025

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