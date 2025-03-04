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Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2025 — хто лідирує

4 березня 2025 17:15
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — яке місце Україні прогнозують букмекери
Сцена Євробачення. Фото: German Nenov / Facebook
Олексій Харченко - Редактор

До щорічного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" ще декілька місяців, проте букмекери вже визначаються зі своїми фаворити. Представники України на конкурсі — гурт Ziferblat збільшив свої шанси на перемогу.

Про це свідчить таблиця букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Ще декілька місяців Україна в рейтингу букмекерів входила в трійку лідерів. Наразі гурт Ziferblat, який представить нашу країну на конкурсі, опустися на 11 місце. Це на кілька позицій вище минулого тижня.

Нині букмекери прогнозують місце Швеції, хоч країна ще не визначилась зі своїм представником. До лідерів цьогорічного конкурсу, за версією букмекерів, входить Також Франція, Фінляндія Нідерланди та Естонія.

Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2025 — хто лідирує - фото 1
Рейтинг букмекерів на "Євробаченні-2025". Фото: скриншот

99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Нагадаємо, що один із конкурсантів "Євробачення-2025" відмовився від участі в конкурсі. Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше розповів, чому артисти ніколи не брали участі в "Євробаченні". 

Євробачення Європа прогнози українські зірки Євробачення 2025

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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17:25 Помер колишній футболіст Динамо та Металіста

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