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Букмекеры обновили прогнозы на Евровидение-2025 — кто лидирует

4 марта 2025 17:15
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — какое место Украине прогнозируют букмекеры
Сцена Евровидения. Фото: German Nenov / Facebook
Алексей Харченко - Редактор

До ежегодного песенного конкурса "Евровидение-2025" еще несколько месяцев, однако букмекеры уже определяются со своими фаворитами. Представители Украины на конкурсе — группа Ziferblat увеличила свои шансы на победу.

Об этом свидетельствует таблица букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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Еще несколько месяцев Украина в рейтинге букмекеров входила в тройку лидеров. Сейчас группа Ziferblat, которая представит нашу страну на конкурсе, опустилась на 11 место. Это на несколько позиций выше прошлой недели.

Сейчас букмекеры прогнозируют место Швеции, хотя страна еще не определилась со своим представителем. К лидерам нынешнего конкурса, по версии букмекеров, входит также Франция, Финляндия Нидерланды и Эстония.

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Рейтинг букмекеров на "Евровидении-2025". Фото: скриншот

99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Напомним, что один из конкурсантов "Евровидения-2025" отказался от участия в конкурсе. Также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые рассказал, почему артисты никогда не участвовали в "Евровидении".

Евровидение Европа прогнозы украинские звезды Евровидение 2025

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