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Вакарчук пояснив, чому не хоче брати участь в Євробаченні

2 березня 2025 13:15
Олексій Харченко - Редактор
Святослав Вакарчук про участь в Євробаченні — чому не хоче брати участь в конкурсі
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Фото: скриншот YouTube
Олексій Харченко - Редактор

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше розповів, чому артисти ніколи не брали участі в "Євробаченні". Музикант поділився негативним досвідом участі в конкурсах.

Про це він розповів в YouTube-проекті Жені Яновича "20:23". 

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Артист пригадав історію далекого 1996 року, коли гурт "Океан Ельзи" вирішив взяти участь в конкурсі "Перлини сезону". Тоді музиканти отримали 118 балів, проте переміг інший гурт із таким самим результатом.

Учасники гурту розраховували перемогти в конкурсі та записати пісні на професійній студії, а замість цього отримали 4 звичайні спортивні костюми.

"Було декілька висновків з цієї події. По-перше, що ми зробили — три з цих спортивних костюмів продали. Реально, я ні, але хлопці ходили продавати у Львові на базар... Це були хороші спортивні фірмові костюми", — поділився музикант.

На зароблені з костюмів гроші артисти зняли на декілька годин студію та записали свій сингл "Будинок зі скла". З того дня артисти зареклися брати участь у будь-яких змаганнях.

"Ми ніколи більше не будемо брати участі в конкурсах, на яких визначають місця, в яких треба ставити: хто перший, хто другий, хто третій. З того часу, якою б не була спокуса, яка б велика не була перед нами мета, в тому числі Євробачення, ми це рішення не змінювали й змінювати не будемо", — додав Вакарчук.

Нагадаємо, що один із конкурсантів "Євробачення-2025" відмовився від участі в конкурсі. Також ми писали, що Італія вимагає дискваліфікувати представника Естонії.

українські зірки інтерв'ю конкурс "Океан Ельзи" Євробачення 2025

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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