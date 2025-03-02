Святослав Вакарчук об участии в Евровидении — почему не хочет участвовать в конкурсе

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Фото: скриншот YouTube

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые рассказал, почему артисты никогда не участвовали в "Евровидении". Музыкант поделился негативным опытом участия в конкурсах.

Об этом он рассказал в YouTube-проекте Жени Яновича "20:23".

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Артист вспомнил историю далекого 1996 года, когда группа "Океан Эльзы" решила принять участие в конкурсе "Жемчужины сезона". Тогда музыканты получили 118 баллов, однако победила другая группа с таким же результатом.

Участники группы рассчитывали победить в конкурсе и записать песни на профессиональной студии, а вместо этого получили 4 обычных спортивных костюма.

"Было несколько выводов из этого события. Во-первых, что мы сделали — три из этих спортивных костюмов продали. Реально, я нет, но ребята ходили продавать во Львове на базар... Это были хорошие спортивные фирменные костюмы", — поделился музыкант.

На заработанные с костюмов деньги артисты сняли на несколько часов студию и записали свой сингл "Дом из стекла". С того дня артисты зареклись участвовать в любых соревнованиях.

"Мы никогда больше не будем участвовать в конкурсах, на которых определяют места, в которых надо ставить: кто первый, кто второй, кто третий. С того времени, каким бы ни был соблазн, какая бы большая ни была перед нами цель, в том числе Евровидение, мы это решение не меняли и менять не будем", — добавил Вакарчук.

Напомним, что один из конкурсантов "Евровидения-2025" отказался от участия в конкурсе. Также мы писали, что Италия требует дисквалифицировать представителя Эстонии.