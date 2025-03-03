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Представник Естонії на Євробаченні перепросив в італійців

3 березня 2025 22:01
Олексій Харченко - Редактор
Томмі Кеш перепросив перед італійцями за пісню для Євробачення 2025
Естонський реп-виконавець Томмі Кеш. Фото: скриншот
Олексій Харченко - Редактор

Реп-виконавець з Естонії Томмі Кеш, який у 2025 році представить свою країну на Євробаченні, перепросив в італійців за пісню Espresso Macchiato. Вона нібито пародіює стереотипний образ італійських мафіозі, які насолоджуються кавою та спагеті.

Про це повідомляє The Guardian.

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В Італії напередодні закликали не допустити пісню Espresso Macchiato до участі в конкурсі.

Кеш наголошував, що дуже любить Італію та поважає цю країну. У своїй пісні він поєднує ламану англійську та італійську мови, створюючи образ безтурботного й розкішного життя.

"Привіт, красуне, я Томазо, що приохотився до тютюну. Я дуже люблю свою каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я потію, як мафіозі. Життя схоже на спагеті: важко, поки ти не приготуєш", — співає Кеш.

Італійська асоціація споживачів Codacons оскаржила участь пісні в конкурсі, звернувшись до Європейської мовної спілки. Вони ставлять під сумнів доцільність допуску композиції, яка, на їхню думку, ображає країну та цілу спільноту.  

У своїй заяві асоціація зазначила, що пісня наповнена стереотипами про каву, спагеті та мафію. Також вони вважають, що демонстрація розкоші у ній створює хибне враження про зв’язок населення з організованою злочинністю.

"Я дуже вірю в цю пісню. У ній є щось магічне. Ніхто з моєї команди не хотів, щоб вона вийшла, тому що вона дуже відрізнялася від моїх попередніх пісень, але коли я заграв її моїй бабусі, вона почала плакати, і я зрозумів, що є щось особливе", — наголосив співак.

Нагадаємо, учасники Нацвідбору на Євробачення гурт MBreeze та співак Василь Демчук покинули Україну та не повернулися.

Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше пояснив, чому колектив не брав участі в Євробаченні.

Євробачення Італія Естонія співак Євробачення 2025

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