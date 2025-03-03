Томмі Кеш перепросив перед італійцями за пісню для Євробачення 2025

Естонський реп-виконавець Томмі Кеш. Фото: скриншот

Реп-виконавець з Естонії Томмі Кеш, який у 2025 році представить свою країну на Євробаченні, перепросив в італійців за пісню Espresso Macchiato. Вона нібито пародіює стереотипний образ італійських мафіозі, які насолоджуються кавою та спагеті.

Про це повідомляє The Guardian.

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В Італії напередодні закликали не допустити пісню Espresso Macchiato до участі в конкурсі.

Кеш наголошував, що дуже любить Італію та поважає цю країну. У своїй пісні він поєднує ламану англійську та італійську мови, створюючи образ безтурботного й розкішного життя.

"Привіт, красуне, я Томазо, що приохотився до тютюну. Я дуже люблю свою каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я потію, як мафіозі. Життя схоже на спагеті: важко, поки ти не приготуєш", — співає Кеш.

Італійська асоціація споживачів Codacons оскаржила участь пісні в конкурсі, звернувшись до Європейської мовної спілки. Вони ставлять під сумнів доцільність допуску композиції, яка, на їхню думку, ображає країну та цілу спільноту.

У своїй заяві асоціація зазначила, що пісня наповнена стереотипами про каву, спагеті та мафію. Також вони вважають, що демонстрація розкоші у ній створює хибне враження про зв’язок населення з організованою злочинністю.

"Я дуже вірю в цю пісню. У ній є щось магічне. Ніхто з моєї команди не хотів, щоб вона вийшла, тому що вона дуже відрізнялася від моїх попередніх пісень, але коли я заграв її моїй бабусі, вона почала плакати, і я зрозумів, що є щось особливе", — наголосив співак.

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