Томми Кэш извинился перед итальянцами за песню для Евровидения 2025

Эстонский рэп-исполнитель Томми Кэш. Фото: скриншот

Рэп-исполнитель из Эстонии Томми Кэш, который в 2025 году представит свою страну на Евровидении, извинился перед итальянцами за песню Espresso Macchiato. Она якобы пародирует стереотипный образ итальянских мафиози, которые наслаждаются кофе и спагетти.

Об этом сообщает The Guardian.

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В Италии накануне призвали не допустить песню Espresso Macchiato к участию в конкурсе.

Кэш подчеркивал, что очень любит Италию и уважает эту страну. В своей песне он сочетает ломаный английский и итальянский языки, создавая образ беззаботной и роскошной жизни.

"Привет, красавица, я Томазо, пристрастившийся к табаку. Я очень люблю свой кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь похожа на спагетти: трудно, пока ты не приготовишь", — поет Кэш.

Итальянская ассоциация потребителей Codacons оспорила участие песни в конкурсе, обратившись в Европейский вещательный союз. Они ставят под сомнение целесообразность допуска композиции, которая, по их мнению, оскорбляет страну и целое сообщество.

В своем заявлении ассоциация отметила, что песня наполнена стереотипами о кофе, спагетти и мафии. Также они считают, что демонстрация роскоши в ней создает ложное впечатление о связи населения с организованной преступностью.

"Я очень верю в эту песню. В ней есть что-то магическое. Никто из моей команды не хотел, чтобы она вышла, потому что она очень отличалась от моих предыдущих песен, но когда я сыграл ее моей бабушке, она начала плакать, и я понял, что есть что-то особенное", — подчеркнул певец.

Напомним, участники Нацотбора на Евровидение группа MBreeze и певец Василий Демчук покинули Украину и не вернулись.

Также лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые объяснил, почему коллектив не принимал участия в Евровидении.