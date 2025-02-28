Потап зізнався, за кого вболіватиме на Євробаченні--2025

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Відомий український репер та продюсер Потап визначився зі своїм фаворитом "Євробачення-2025". Артист готовий поставити на нього 100 доларів.

Про це він заявив в інтерв'ю естонському виданню limon.

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Потап заявив, що йому сподобався виступ представника Естонії TOMMY CASH. Репер захоплюється його талантом та навіть готовий поставити на його перемогу 100 доларів.

"Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul, що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, ​​фантастика. Я голосуватиму за неї. Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє Євробачення", — сказав Потап.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray". 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Раніше ми розповідали, як представник Естонії TOMMY CASH потрапив у скандал через зв'язки з Росією. Також

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