Потап зізнався, за кого вболіватиме на Євробаченні--2025

Потап зробив передбачення щодо переможця "Євробачення"
Відомий український репер та продюсер Потап визначився зі своїм фаворитом "Євробачення-2025". Артист готовий поставити на нього 100 доларів.
Про це він заявив в інтерв'ю естонському виданню limon.
Потап про переможця Євробачення-2025
Потап заявив, що йому сподобався виступ представника Естонії TOMMY CASH. Репер захоплюється його талантом та навіть готовий поставити на його перемогу 100 доларів.
"Це супер креативний хлопець, і в його команді працюють наші друзі, яким я написав після його виступу на Eesti laul, що це фантастична пісня. Весь номер, ідея, весь арт, пов'язаний із піснею, яку зробив TOMMY CASH, це, звісно, фантастика. Я голосуватиму за неї. Я навіть більше скажу, ставлю сто доларів на те, що ця пісня виграє Євробачення", — сказав Потап.
Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray". 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.
Раніше ми розповідали, як представник Естонії TOMMY CASH потрапив у скандал через зв'язки з Росією. Також
Також Італія вимагає дискваліфікації фаворита Євробачення-2025 Потапа.
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