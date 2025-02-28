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Потап сделал предсказание относительно победителя "Евровидения"

28 февраля 2025 19:30
Алексей Харченко - Редактор
Потап признался, за кого будет болеть на Евровидении-2025
Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
Алексей Харченко - Редактор

Известный украинский рэпер и продюсер Потап определился со своим фаворитом "Евровидения-2025". Артист готов поставить на него 100 долларов.

Об этом он заявил в интервью эстонскому изданию limon.

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Потап заявил, что ему понравилось выступление представителя Эстонии TOMMY CASH. Рэпер восхищается его талантом и даже готов поставить на его победу 100 долларов.

"Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul, что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал TOMMY CASH, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее. Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение", — сказал Потап.

Напомним, в этом году Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat с песней "Bird of pray". 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, как представитель Эстонии TOMMY CASH попал в скандал из-за связей с Россией. Также

Также Италия требует дисквалификации фаворита Евровидения-2025 Потапа.

Потап Эстония конкурс Россия Евровидение 2025

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