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Песня одной из участниц "Евровидения-2025" не прошла цензуру

5 марта 2025 16:45
Алексей Харченко - Редактор
Скандал на Евровидении - песня участницы попала под цензуру
Представительница Мальты на "Евровидении-2025" Мириана Конте. Фото: Malta Today
Алексей Харченко - Редактор

На нынешнем песенном конкурсе "Евровидение-2025" Мальту представит певица Мириана Конте с композицией Kant. Песня артистки не прошла цензуру отбора из-за созвучности ее названия с грубой бранью на английском языке.

Об этом пишет Eurovoix.

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Мириана Конте хотела выступить на конкурсе с песней Kant, что с мальтийского переводится как "пение". Однако это слово созвучно с грубым ругательством на английском c*nt, которое означает женские гениталии.

После многочисленных жалоб Европейский вещательный союз (EBU) провел соответствующую проверку и оргкомитет "Евровидения" запретил Мириане петь свою композицию на сцену конкурса.

Девушка уже отреагировала на решение Союза и открыто заявила, что не собирается отказываться от своей мечты.

"Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая то, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится — Дева не упадет", — заявила она.

Напомним, рэп-исполнитель из Эстонии Томми Кэш извинился перед итальянцами за песню Espresso Macchiato. Также лидер группы "Океан Эльзы " Святослав Вакарчук впервые рассказал, почему артисты никогда не участвовали в "Евровидении".

Евровидение скандал Мальта песня Евровидение 2025

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