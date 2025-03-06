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Новые правила выезда — сможет ли Ziferblat поехать в Швейцарию

6 марта 2025 11:50
Алексей Харченко - Редактор
В Украине изменили правила выезда для художников — поедет ли группа Ziferblat на Евровидение
Группа Ziferblat. Фото: facebook.com/ZiferblatBand
Алексей Харченко - Редактор

В Украине изменили правила выезда за границу для артистов и медийщиков. В Министерстве культуры объяснили, сможет ли группа Ziferblat поехать в Швейцарию, чтобы принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2025".

Об этом рассказала заместитель министра Галина Григоренко, передает "Суспільне".

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Григоренко отметила, что группа не имеет статуса критичности, однако будут проводить обсуждение, как ее отправить.

"Я думаю, что мы можем это мероприятие считать таким, к которому причастно Министерство культуры, то есть внести в план работы Минкульта. Чтобы позволить принять участие в конкурсе не только группе, а и всей команде", — добавила заместитель министра.

Напомним, на "Евровидении-2025" от Мальты выступит певица Мириана Конте с песней под названием Kant. Однако композиция не была допущена к отбору.

Также рэп-исполнитель из Эстонии Томми Кэш, который будет представлять свою страну на "Евровидении-2025", извинился перед итальянцами за свою песню.

Евровидение граница Швейцария Украина выезд за границу

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