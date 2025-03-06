Евровидение 2025 - Леся Никитюк отказалась быть ведущей Нацотбора

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников признанием, что должна была вести нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025". Но вместо нее зрители увидели Машу Ефросинину.

В комментарии "Утро в большом городе" Леся объяснила, почему отказалась быть ведущей шоу.

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Оказывается в этом году роль ведущей песенного отбора предлагали именно Никитюк. Как рассказала знаменитость, она всегда мечтала стать частью "Евровидения", но в этом году была вынуждена отказаться от участия в проекте.

По словам Леся, причиной отказа стал ее напряженный график и занятость в дни проведения Нацотбора.

"Мне предложили вести. Я очень люблю "Евровидение" с детства, и это была моя мечта вести Нацотбор. Но в этот раз просто по датам не получилось", — поделилась Никитюк.

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поэтому в этом году ведущими Нацотбора стали Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Напомним, стало известно, сможет ли группа Ziferblat поехать на "Евровидение" в связи с новыми правилами выезда для артистов. А также мы писали, что шансы Украины на победу существенно выросли.