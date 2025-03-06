Євробачення-2025 — букмекери підняли Україну в рейтингу

Україна увірвалась до топ-10 фаворитів букмекерів "Євробачення"
Букмекери оновили свої ставки на "Євробачення-2025", яке цьогоріч пройде в швейцарському місті Базель. Український гурт Ziferblat піднявся на декілька позицій та втрапив в десятку фаворитів конкурсу.
Про це свідчить таблиця букмекерів на сайті Eurovisionworld.
Яке місце прогнозують Україні на "Євробаченні-2025"
На початку тижня Україна знаходилась на 11 місці в рейтингу букмекерів, проте зараз наші артисти піднялись на позицію та втрапили в десятку кращих музикантів. Очолює рейтинг Швеція, які дають 17% шансів на перемогу, друга Франція із 12% та Нідерланди — із 9% шансів.
Проте до початку конкурсу у травні позицію в рейтингу можуть кардинально змінитись. Проте минулого року букмекери прогнозували перемогу Хорватії, в той час, як перемогла Швейцарія.
Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat із піснею Bird of pray. 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель 17 травня 2025 року.
Раніше ми розповідали, що пісня співачки з Мальти Міріани Конте не пройшла цензуру відбору. Також представниця Польщі на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" Юстина Стечковська висловила свою думку про конкурсну пісню гурту Ziferblat.
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