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Україна увірвалась до топ-10 фаворитів букмекерів "Євробачення"

6 березня 2025 15:15
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — букмекери підняли Україну в рейтингу
Гурт Ziferblat. Фото: facebook.com/ZiferblatBand
Олексій Харченко - Редактор

Букмекери оновили свої ставки на "Євробачення-2025", яке цьогоріч пройде в швейцарському місті Базель. Український гурт Ziferblat піднявся на декілька позицій та втрапив в десятку фаворитів конкурсу.

Про це свідчить таблиця букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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На початку тижня Україна знаходилась на 11 місці в рейтингу букмекерів, проте зараз наші артисти піднялись на позицію та втрапили в десятку кращих музикантів. Очолює рейтинг Швеція, які дають 17% шансів на перемогу, друга Франція із 12% та Нідерланди — із 9% шансів.

Проте до початку конкурсу у травні позицію в рейтингу можуть кардинально змінитись. Проте минулого року букмекери прогнозували перемогу Хорватії, в той час, як перемогла Швейцарія.

Україна увірвалась в топ-10 фаворитів букмекерів "Євробачення" - фото 1
Рейтинг букмекерів на "Євробаченні-2025" станом на 6 березня 2025 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні-2025" представить гурт Ziferblat із піснею Bird of pray. 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель 17 травня 2025 року.

Раніше ми розповідали, що пісня співачки з Мальти Міріани Конте не пройшла цензуру відбору. Також представниця Польщі на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" Юстина Стечковська висловила свою думку про конкурсну пісню гурту Ziferblat.

Швеція Україна українські зірки конкурс Євробачення 2025

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