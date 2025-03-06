Евровидение-2025 - букмекеры подняли Украину в рейтинге

Група Ziferblat. Фото: facebook.com/ZiferblatBand

Букмекеры обновили свои ставки на "Евровидение-2025", которое в этом году пройдет в швейцарском городе Базель. Украинская группа Ziferblat поднялась на несколько позиций и попала в десятку фаворитов конкурса.

Об этом свидетельствует таблица букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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В начале недели Украина находилась на 11 месте в рейтинге букмекеров, однако сейчас наши артисты поднялись на позицию и попали в десятку лучших музыкантов. Возглавляет рейтинг Швеция, которые дают 17% шансов на победу, вторая Франция с 12% и Нидерланды — с 9% шансов.

Однако до начала конкурса в мае позицию в рейтинге могут кардинально измениться. Однако в прошлом году букмекеры прогнозировали победу Хорватии, в то время как победила Швейцария.

Рейтинг букмекеров на "Евровидении-2025" по состоянию на 6 марта 2025 года. Фото: скриншот

Напомним, в этом году Украину на "Евровидении-2025" представит группа Ziferblat с песней Bird of pray. 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель 17 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что песня певицы из Мальты Мирианы Конте не прошла цензуру отбора. Также представительница Польши на песенном конкурсе "Евровидение-2025" Юстина Стечковская высказала свое мнение о конкурсной песне группы Ziferblat.