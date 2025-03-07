Зірка "Євробачення" представив кліп "Підманула" — відео

Кадр з кліпу "Підманула". Фото: скриншот YouTube

Відомий український виконавець Артем Пивоваров презентував спільну пісню із гуртом Kalush Orchestra, які перемогли на "Євробаченні" у 2022 році. Артисти надали нове звучання український народній пісні "Підманула".

Відео було опубліковано на YouTube.

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Музикант повідомив, що нова композиція вийшла в рамках проєкту The Вуса та спрямована на популяризацію нашої культури. Режисером став Мітя Шмурак.

В новому відео артистів показано справжній бойовик з елементами горрору.

"Підманула" — це чергова нагода популяризувати нашу культурну спадщину, що є важливою місією для мене. Вдячний хлопцям з Kalush Orchestra, що підтримали мою ідею і доповнили цю роботу своєю енергією, зробивши її меседж ще потужнішим. Настрій пісні максимально розкривається через формат проєкту The Вуса. Ми створили справжній музичний відеоекшн, де є місце гіперболізації та комізму", — розповів Пивоваров.

В кліпі також можна помітити шоумена Євгена Яновича, акторку Марію Рудинську-Заниборщ та Сандро Матеуша.

Нагадаємо, що телеведуча Леся Нікітюк здивувала заявою про те, що мала вести цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення-2025". А також ми писали, що шанси України на перемогу суттєво зросли.