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Пивоваров представил совместный трек со звездами "Евровидения"

7 марта 2025 16:25
Алексей Харченко - Редактор
Звезда "Евровидения" представил клип "Подманула" - видео
Кадр из клипа "Подманула". Фото: скриншот YouTube
Алексей Харченко - Редактор

Известный украинский исполнитель Артем Пивоваров презентовал совместную песню с группой Kalush Orchestra, которые победили на "Евровидении" в 2022 году. Артисты придали новое звучание украинской народной песне "Підманула".

Видео было опубликовано на YouTube.

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Музыкант сообщил, что новая композиция вышла в рамках проекта The Вуса и направлена на популяризацию нашей культуры. Режиссером стал Митя Шмурак.

В новом видео артистов показан настоящий боевик с элементами хоррора.

"Підманула" — это очередная возможность популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, что поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще мощнее. Настроение песни максимально раскрывается через формат проекта The Вуса. Мы создали настоящий музыкальный видеоэкшн, где есть место гиперболизации и комизму", — рассказал Пивоваров.

В клипе также можно заметить шоумена Евгения Яновича, актрису Марию Рудинскую-Заниборщ и Сандро Матеуша.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк удивила заявлением о том, что должна была вести нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025". А также мы писали, что шансы Украины на победу существенно выросли.

Kalush Orchestra Артем Пивоваров песня клип Евровидение 2025

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17:56 Украинский журналист подтвердил увольнение из Голоса Америки

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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