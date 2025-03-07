Звезда "Евровидения" представил клип "Подманула" - видео

Пивоваров представил совместный трек со звездами "Евровидения"
Известный украинский исполнитель Артем Пивоваров презентовал совместную песню с группой Kalush Orchestra, которые победили на "Евровидении" в 2022 году. Артисты придали новое звучание украинской народной песне "Підманула".
Видео было опубликовано на YouTube.
Совместная работа Артема Пивоварова и Kalush Orchestra
Музыкант сообщил, что новая композиция вышла в рамках проекта The Вуса и направлена на популяризацию нашей культуры. Режиссером стал Митя Шмурак.
В новом видео артистов показан настоящий боевик с элементами хоррора.
"Підманула" — это очередная возможность популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, что поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще мощнее. Настроение песни максимально раскрывается через формат проекта The Вуса. Мы создали настоящий музыкальный видеоэкшн, где есть место гиперболизации и комизму", — рассказал Пивоваров.
В клипе также можно заметить шоумена Евгения Яновича, актрису Марию Рудинскую-Заниборщ и Сандро Матеуша.
Напомним, что телеведущая Леся Никитюк удивила заявлением о том, что должна была вести нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025". А также мы писали, что шансы Украины на победу существенно выросли.
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