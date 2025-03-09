Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow TESLENKO згадав про Україну на Нацвідборі в Сан-Марино arrow

TESLENKO згадав про Україну на Нацвідборі в Сан-Марино

9 березня 2025 12:22
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — TESLENKO підтримав Україну на Нацвідборі в Сан-Марино
TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial
Олексій Харченко - Редактор

Український співак TESLENKO взяв участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" від Сан-Марино. Зі сцени конкурсу артист згадав про Україну.

Відео із промовою артиста поділився музичний блогер Роман Бутурлакін у Telegram.

Читайте також:

TESLENKO виступив у фіналі Нацвідбору в Сан-Марино

У суботу, 8 березня, у Сан-Марино відбувся фінал Національного відбору, який визначив представника країни на "Євробаченні-2025". Участь у конкурсі також взяв співак TESLENKO із піснею Storm.

Однак здобути перемогу в конкурсі артистові не вдалося. TESLENKO посів почесне третє місце.

Під час оголошення результатів співак вийшов на сцену та не втратив нагоди нагадати Європі про війну в Україні. 

"Glory for Ukraine! Слава Україні!" — вигукнув зі сцени артист.

Переможцем Нацвідбору в Сан-Марино став співак Габрі Понте із піснею Tutta l'Italia. Саме він представлятиме країну на конкурсі у швейцарському Базелі.

Нагадаємо, шанси України на перемогу в "Євробаченні-2025" зросли. А також ми писали, чому Леся Нікітюк відмовилася бути ведучою Нацвідбору.

музика українські зірки конкурс Євробачення 2025 Нацвідбір Євробачення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:05 Трамп сказав американцям "закрити рот" — що він мав на увазі

13:04 Український дрон атакував російську платформу в Чорному морі

12:59 Умєров анонсував нову допомогу від союзників — деталі

12:42 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31П — що відомо

12:40 Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала за тиждень

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:28 Війна в Україні до 2030 року — реакція ЦПД на заяву розвідки ФРН

12:12 Швидко і недорого — громадянство якої країни найпростіше отримати

12:10 Ваш інтер’єр краде сон — 5 небезпечних кольорів для спальні

12:03 Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:02 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація біля Одещини

13:05 Трамп сказав американцям "закрити рот" — що він мав на увазі

13:04 Український дрон атакував російську платформу в Чорному морі

12:59 Умєров анонсував нову допомогу від союзників — деталі

12:42 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31П — що відомо

12:40 Зеленський назвав кількість цілей, якими РФ атакувала за тиждень

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

12:28 Війна в Україні до 2030 року — реакція ЦПД на заяву розвідки ФРН

12:12 Швидко і недорого — громадянство якої країни найпростіше отримати

12:10 Ваш інтер’єр краде сон — 5 небезпечних кольорів для спальні

12:03 Шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:02 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація біля Одещини

07:35 Інвестиції в нерухомість на Балі — скільки треба грошей

06:40 Де дорожче приймають кольорові метали — нові тарифи на мідь

06:33 Одесити про Шевченка — що пам'ятають із творчості Кобзаря

8 березня 2025

06:40 Найвигідніші ціни на брухт у березні — де дорожче здавати метал

7 березня 2025

18:33 Квіти до 8 березня — скільки коштує букет на одеському Привозі

06:40 Як заробити на золоті у березні — оновлені тарифи ломбардів

06:22 Ціни на мобільний зв'язок в Україні та ЄС — де дешевші тарифи

6 березня 2025

22:33 Як повернути українців на батьківщину — план дій

13:33 Де краще старіти — на скільки пенсії в ЄС більші, ніж в Україні

08:50 Угода щодо копалин — чого тепер хоче США і які ризики для України

Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

1 березня 2025

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

24 лютого 2025

03:11 Пачка сиру і 20 хв — цей десерт краще Медовика і Наполеона

27 лютого 2025

12:20 Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення

24 лютого 2025

07:15 Правила Укрзалізниці — за що можуть зняти з поїзда у 2025 році