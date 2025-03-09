Євробачення 2025 — TESLENKO підтримав Україну на Нацвідборі в Сан-Марино

TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial

Український співак TESLENKO взяв участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" від Сан-Марино. Зі сцени конкурсу артист згадав про Україну.

Відео із промовою артиста поділився музичний блогер Роман Бутурлакін у Telegram.

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TESLENKO виступив у фіналі Нацвідбору в Сан-Марино

У суботу, 8 березня, у Сан-Марино відбувся фінал Національного відбору, який визначив представника країни на "Євробаченні-2025". Участь у конкурсі також взяв співак TESLENKO із піснею Storm.

Однак здобути перемогу в конкурсі артистові не вдалося. TESLENKO посів почесне третє місце.

Під час оголошення результатів співак вийшов на сцену та не втратив нагоди нагадати Європі про війну в Україні.

"Glory for Ukraine! Слава Україні!" — вигукнув зі сцени артист.

Переможцем Нацвідбору в Сан-Марино став співак Габрі Понте із піснею Tutta l'Italia. Саме він представлятиме країну на конкурсі у швейцарському Базелі.

Нагадаємо, шанси України на перемогу в "Євробаченні-2025" зросли. А також ми писали, чому Леся Нікітюк відмовилася бути ведучою Нацвідбору.