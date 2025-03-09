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TESLENKO вспомнил об Украине на Нацотборе в Сан-Марино

9 марта 2025 12:22
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 - TESLENKO поддержал Украину на Нацотборе в Сан-Марино
ТЕСЛЕНКО. Фото: instagram.com/teslenkoofficial
Алексей Харченко - Редактор

Украинский певец TESLENKO принял участие в Нацотборе на "Евровидение-2025" от Сан-Марино. Со сцены конкурса артист вспомнил об Украине.

Видео с речью артиста поделился музыкальный блогер Роман Бутурлакин в Telegram.

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TESLENKO выступил в финале Нацотбора в Сан-Марино

В субботу, 8 марта, в Сан-Марино прошел финал Национального отбора, который определил представителя страны на "Евровидении-2025". Участие в конкурсе также принял певец TESLENKO с песней Storm.

Однако одержать победу в конкурсе артисту не удалось. TESLENKO занял почетное третье место.

Во время объявления результатов певец вышел на сцену и не упустил возможность напомнить Европе о войне в Украине.

"Glory for Ukraine! Слава Украине!" — выкрикнул со сцены артист.

Победителем Нацотбора в Сан-Марино стал певец Габри Понте с песней Tutta l'Italia. Именно он будет представлять страну на конкурсе в швейцарском Базеле.

Напомним, шансы Украины на победу в "Евровидении-2025" выросли. А также мы писали, почему Леся Никитюк отказалась быть ведущей Нацотбора.

музыка украинские звезды конкурс Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

13:04 Украинский дрон атаковал российскую платформу в Черном море

12:59 Умеров анонсировал новую помощь от союзников — детали

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