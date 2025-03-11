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Букмекери змінили прогноз "Євробачення-2025" — хто фаворит

11 березня 2025 16:10
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — Україна піднялася в рейтингу букмекерів
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Олексій Харченко - Редактор

До "Євробачення-2025" у швейцарському місті Базель залишилося кілька місяців, і вже майже всі країни-учасниці обрали свого представника на конкурсі. Представники України на конкурсі — гурт Ziferblat — після презентації конкурсної версії пісні Bird of Pray піднялися в таблиці букмекерів.

Про це свідчить таблиця букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Минулого тижня Україна в рейтингу букмекерів замикала десятку лідерів конкурсу. Наразі гурт Ziferblat, який представить нашу країну на конкурсі, піднявся на одну позицію та посідає 9-те місце. Прогнози змінилися після того, як артисти випустили оновлену версію конкурсної пісні Bird of Pray.

Фаворитом букмекерів залишається Швеція з 19 %. До п'ятірки лідерів цьогорічного конкурсу входять Австрія (16%), Ізраїль (12%), Франція (10%) та Нідерланди (6%).

Букмекери змінили прогноз "Євробачення-2025" — хто фаворит - фото 1
Рейтинг букмекерів на "Євробачення-2025" станом на 11 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 99-й пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал запланований на 17 травня 2025 року.

Раніше співак Артем Пивоваров презентував спільну пісню із гуртом Kalush Orchestra, які перемогли на "Євробаченні" у 2022 році. Також ми писали, що співак TESLENKO згадав Україну на Нацвідборі в Сан-Марино.

Євробачення букмекери українські зірки конкурс Євробачення 2025

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