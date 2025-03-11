Евровидение-2025 — Украина поднялась в рейтинге букмекеров

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

До "Евровидения-2025" в швейцарском городе Базель осталось несколько месяцев, и уже почти все страны-участницы выбрали своего представителя на конкурсе. Представители Украины на конкурсе — группа Ziferblat — после презентации конкурсной версии песни Bird of Pray поднялись в таблице букмекеров.

Об этом свидетельствует таблица букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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На прошлой неделе Украина в рейтинге букмекеров замыкала десятку лидеров конкурса. Сейчас группа Ziferblat, которая представит нашу страну на конкурсе, поднялась на одну позицию и занимает 9-е место. Прогнозы изменились после того, как артисты выпустили обновленную версию конкурсной песни Bird of Pray.

Фаворитом букмекеров остается Швеция с 19%. В пятерку лидеров нынешнего конкурса входят Австрия (16%), Израиль (12%), Франция (10%) и Нидерланды (6%).

Рейтинг букмекеров на "Евровидение-2025" по состоянию на 11 марта. Фото: скриншот

Напомним, 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Ранее певец Артем Пивоваров презентовал совместную песню с группой Kalush Orchestra, которые победили на "Евровидении" в 2022 году. Также мы писали, что певец TESLENKO вспомнил Украину на Нацотборе в Сан-Марино.