Евровидение-2025 — участницу от Финляндии заставили менять образ

Одна из участниц Евровидения пожаловалась на цензуру конкурса
Европейский вещательный союз (EBU) считает образ представительницы Финляндии для "Евровидения-2025" Эрики Викман слишком вульгарным. Артистка отреагировала на критику союза.
Об этом сообщает Expressen.
Эрику Викман заставили изменить выступление на Евровидении
Артистка выбрала для выступления на конкурсе черное боди из латекса, которое обнажает ее ягодицы и дополнила его латексными ботфортами. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что ее образ слишком откровенный.
Уикман заявила, что вынуждена изменить свою одежду, однако это противоречит ее внутренним убеждениям.
"Мне хотят прикрыть п*пу. Приходится играть по их правилам и менять наряды. Но я чувствую себя немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя суть в том, чтобы быть "слишком", — заявила Викман.
Напомним, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя "Евровидения-2025". Также ведущий Тимур Мирошниченко ответил, сколько лет еще планирует комментировать "Евровидение" в Украине.
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