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Одна из участниц Евровидения пожаловалась на цензуру конкурса

13 марта 2025 18:30
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — участницу от Финляндии заставили менять образ
Певица Эрики Викман. Фото: instagram.com/erikavikman
Алексей Харченко - Редактор

Европейский вещательный союз (EBU) считает образ представительницы Финляндии для "Евровидения-2025" Эрики Викман слишком вульгарным. Артистка отреагировала на критику союза.

Об этом сообщает Expressen.

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Артистка выбрала для выступления на конкурсе черное боди из латекса, которое обнажает ее ягодицы и дополнила его латексными ботфортами. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что ее образ слишком откровенный.

Уикман заявила, что вынуждена изменить свою одежду, однако это противоречит ее внутренним убеждениям.

"Мне хотят прикрыть п*пу. Приходится играть по их правилам и менять наряды. Но я чувствую себя немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя суть в том, чтобы быть "слишком", — заявила Викман.

 

Напомним, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя "Евровидения-2025". Также ведущий Тимур Мирошниченко ответил, сколько лет еще планирует комментировать "Евровидение" в Украине.

Финляндия откровенные фото конкурс критика Евровидение 2025

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