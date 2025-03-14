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Грузія обрала представницю на Євробачення — хто вона

14 березня 2025 18:10
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — від Грузії виступить проросійська співачка
Співачка Mariam Shengelia. Фото: EBU
Олексій Харченко - Редактор

Сьогодні, 14 березня, Грузія обрала представницю на конкурс "Євробачення-2025", що відбудеться в Базелі. Нею стала співачка Mariam Shengelia.

Про це йдеться на сторінці конкурсу в Instagram.

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Що відомо про Mariam Shengelia

Співачка Mariam Shengelia виступить на Євробаченні-2025 від Грузії з композицією Freedom.

Телеграм-канал "ЄВРОФАНИ" розкрив скандальні подробиці біографії артистки. Хоча 24 лютого 2022 року Mariam Shengelia підтримала Україну та виступала за проєвропейський курс Грузії, вона є прихильницею проросійської партії "Грузинська мрія".

Зокрема, в 2023 році дівчина виходила на мітинги проти проросійської влади та партії "Грузинська мрія", а згодом вона вже виступала на пропагандистських концертах цієї ж партії. 

Грузія обрала представницю на Євробачення — хто вона - фото 1
Співачка Mariam Shengelia на концерті в підтримку "Грузинської мрії". Фото: EBU

В 2024 році Mariam Shengelia знялася у передвиборчому відео, де закликала голосувати за GD.  Цікаво, що артистка згодом засмутилась, коли "Грузинська мрія" відмовилась розглядати вступ Грузії до ЄС до 2028 року.

Нагадаємо, ми розповідали, що репер Потап зібрався виступати на Євробаченні-2025. Також продюсери "Євробачення-2025" запросили легендарну співачку Селін Діон виступити у фіналі.

Євробачення скандал Грузія конкурс Росія Євробачення 2025

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18:17 Покупка майже на 100 тис. грн — на що водії витрачають такі кошти

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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