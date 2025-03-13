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Потап хоче виступити на "Євробаченні" від іншої країни

13 березня 2025 12:44
Олексій Харченко - Редактор
Потап зібрався представити сусідню країну на Євробаченні — відео
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Олексій Харченко - Редактор

Скандальний репер та продюсер Потап зібрався виступити на "Євробаченні". Щоправда, представляти на пісенному конкурсі музикант планує не Україну.

Таку заяву артист зробив під час розмови із журналістам, відео з якою поділився в Instagram

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Віднедавна Потап почав виступати під новим сценічним ім'ям Slavic Balagan, а тепер планує виступити у новому ампула на головному пісенному конкурсі Європи.

Однак представляти артист зібрався не Україну, а сусідню країну — Молдову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

За словами Потапа, наразі більшість його колективу складають громадяни Молдови, тож вони цілком могли б представити цю країну на "Євробаченні" в образі Slavic Balagan. Ба більше, продюсер навіть готовий покрити витрати країни на участь у конкурсі з власного бюджету.

"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій живий склад — це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на "Євробаченні". Я вам навіть інше скажу — Slavic Balagan у стані оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання у зв'язку з "Євробаченням", — сказав Потап.

Артист вже навіть підготував конкурсний трек, з яким міг би представити Молдову на конкурсі. За словами Потапа, пісня написана у східноєвропейському стилі з молдавськими мелодіями.

"У мене навіть є класна пісня, яка називається "Опа", це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли б виступити від Молдови на "Євробаченні", чому б і ні. Якби, звісно ж, народ нас підтримав. А я думаю, що підтримав би", — сказав Потап.

Нагадаємо, гурт Ziferblat презентував оновлену версію пісні для "Євробачення-2025". Також Тімур Мірошніченко заявив, що планує встановити світовий рекорд як ведучий конкурсу..

Євробачення Молдова Потап музика конкурс

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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