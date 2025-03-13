Потап зібрався представити сусідню країну на Євробаченні — відео

Потап хоче виступити на "Євробаченні" від іншої країни
Скандальний репер та продюсер Потап зібрався виступити на "Євробаченні". Щоправда, представляти на пісенному конкурсі музикант планує не Україну.
Таку заяву артист зробив під час розмови із журналістам, відео з якою поділився в Instagram.
Потап зібрався на "Євробачення"
Віднедавна Потап почав виступати під новим сценічним ім'ям Slavic Balagan, а тепер планує виступити у новому ампула на головному пісенному конкурсі Європи.
Однак представляти артист зібрався не Україну, а сусідню країну — Молдову.
За словами Потапа, наразі більшість його колективу складають громадяни Молдови, тож вони цілком могли б представити цю країну на "Євробаченні" в образі Slavic Balagan. Ба більше, продюсер навіть готовий покрити витрати країни на участь у конкурсі з власного бюджету.
"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій живий склад — це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на "Євробаченні". Я вам навіть інше скажу — Slavic Balagan у стані оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання у зв'язку з "Євробаченням", — сказав Потап.
Артист вже навіть підготував конкурсний трек, з яким міг би представити Молдову на конкурсі. За словами Потапа, пісня написана у східноєвропейському стилі з молдавськими мелодіями.
"У мене навіть є класна пісня, яка називається "Опа", це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли б виступити від Молдови на "Євробаченні", чому б і ні. Якби, звісно ж, народ нас підтримав. А я думаю, що підтримав би", — сказав Потап.
Нагадаємо, гурт Ziferblat презентував оновлену версію пісні для "Євробачення-2025". Також Тімур Мірошніченко заявив, що планує встановити світовий рекорд як ведучий конкурсу..
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