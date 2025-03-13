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Потап хочет выступить на "Евровидении" от другой страны

13 марта 2025 12:44
Алексей Харченко - Редактор
Потап собрался представить соседнюю страну на Евровидении - видео
Потап. Фото: instagram.com/realpotap
Алексей Харченко - Редактор

Скандальный рэпер и продюсер Потап собрался выступить на "Евровидении". Правда, представлять на песенном конкурсе музыкант планирует не Украину.

Такое заявление артист сделал во время разговора с журналистам, видео с которой поделился в Instagram.

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С недавних пор Потап начал выступать под новым сценическим именем Slavic Balagan, а теперь планирует выступить в новом ампуле на главном песенном конкурсе Европы.

Однако представлять артист собрался не Украину, а соседнюю страну - Молдову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Потапа, сейчас большинство его коллектива составляют граждане Молдовы, поэтому они вполне могли бы представить эту страну на "Евровидении" в образе Slavic Balagan. Более того, продюсер даже готов покрыть расходы страны на участие в конкурсе из собственного бюджета.

"Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой живой состав - это ребята из Молдовы, если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на "Евровидении". Я вам даже другое скажу — Slavic Balagan в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, у Молдовы были вопросы в связи с "Евровидением", — сказал Потап.

Артист уже даже подготовил конкурсный трек, с которым мог бы представить Молдову на конкурсе. По словам Потапа, песня написана в восточноевропейском стиле с молдавскими мелодиями.

"У меня даже есть классная песня, которая называется "Опа", это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправленная молдавскими мелодиями. Обожаю молдавскую, румынскую музыку и музыку восточноевропейскую, балканскую. На такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на "Евровидении", почему бы и нет. Если бы, конечно же, народ нас поддержал. А я думаю, что поддержал бы", — сказал Потап.

Напомним, группа Ziferblat презентовала обновленную версию песни для "Евровидения-2025". Также Тимур Мирошниченко заявил, что планирует установиться мировой рекорд как ведущий конкурса.

Евровидение Молдова Потап музыка конкурс

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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12:43 Во Львове мужчина ввез Porsche как гуманитарку — приговор суда

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