Тімур Мірошниченко планує встановити світовий рекорд на Євробаченні

Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Телеведучий Тімур Мірошниченко вже 20 років є незмінним коментатором "Євробачення" в Україні. Але зупинятися на цьому шоумен не планує.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільне Мовлення".

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Сьогодні українським єврофанам вже важко уявити Нацвідбір та "Євробачення" без Мирошниченка. Ведучому залишається ще 10 років до світового рекорду свого колеги Террі Вогана, який вів пісенний конкурс протягом 30 років.

Тож планів покинути коментувати шоу в Мірошниченка поки що немає. Ба більше, ведучий серйозно налаштований побити рекорди своїх світових колег.

"Це плюс, що мені вдалося так рано сісти в потяг під назвою "Євробачення", тому що всі рекорди тривалості роботи ведучих конкурсу належать людям старшого віку. Ми жартома порахували, що мені треба не просто побити всі можливі рекорди, а зробити так, щоб їх ніхто ніколи не побив. Чинний рекорд — 30 років у Террі Вогана. Є декілька коментаторів, які зараз наближаються до цього показника, але вони всі вже поважного віку. У мене ж є запас часу. У 69 років я відкоментую своє останнє Євробачення і поїду пити кальвадос на березі Індійського океану", — сказав Мірошниченко.

Ведучий Тімур Мироішниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, букмекери змінили прогнози щодо переможця "Євробачення-2025". Також стало відомо, яка легендарна співачка може виступити у гранд-фіналі конкурсу.