Тимур Мирошниченко планирует установить мировой рекорд на Евровидении

Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Телеведущий Тимур Мирошниченко уже 20 лет является неизменным комментатором "Евровидения" в Украине. Но останавливаться на этом шоумен не планирует.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільне Мовлення".

Читайте также:

Тимур Мирошниченко хочет установить рекорд

Сегодня украинским еврофанам уже трудно представить Нацотбор и "Евровидение" без Мирошниченко. Ведущему остается еще 10 лет до мирового рекорда своего коллеги Терри Вогана, который вел песенный конкурс в течение 30 лет.

Поэтому планов покинуть комментировать шоу у Мирошниченко пока нет. Более того, ведущий серьезно настроен побить рекорды своих мировых коллег.

"Это плюс, что мне удалось так рано сесть в поезд под названием "Евровидение", потому что все рекорды продолжительности работы ведущих конкурса принадлежат людям старшего возраста. Мы в шутку посчитали, что мне надо не просто побить все возможные рекорды, а сделать так, чтобы их никто никогда не побил. Действующий рекорд — 30 лет у Терри Вогана. Есть несколько комментаторов, которые сейчас приближаются к этому показателю, но они все уже почтенного возраста. У меня же есть запас времени. В 69 лет я откомментирую свое последнее Евровидение и поеду пить кальвадос на берегу Индийского океана",— сказал Мирошниченко.

Ведущий Тимур Мироишниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя "Евровидения-2025". Также стало известно, какая легендарная певица может выступить в гранд-финале конкурса.