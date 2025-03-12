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Мирошниченко ответил, когда планирует перестать вести Евровидение

12 марта 2025 17:15
Алексей Харченко - Редактор
Тимур Мирошниченко планирует установить мировой рекорд на Евровидении
Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
Алексей Харченко - Редактор

Телеведущий Тимур Мирошниченко уже 20 лет является неизменным комментатором "Евровидения" в Украине. Но останавливаться на этом шоумен не планирует.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільне Мовлення".

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Сегодня украинским еврофанам уже трудно представить Нацотбор и "Евровидение" без Мирошниченко. Ведущему остается еще 10 лет до мирового рекорда своего коллеги Терри Вогана, который вел песенный конкурс в течение 30 лет.

Поэтому планов покинуть комментировать шоу у Мирошниченко пока нет. Более того, ведущий серьезно настроен побить рекорды своих мировых коллег.

"Это плюс, что мне удалось так рано сесть в поезд под названием "Евровидение", потому что все рекорды продолжительности работы ведущих конкурса принадлежат людям старшего возраста. Мы в шутку посчитали, что мне надо не просто побить все возможные рекорды, а сделать так, чтобы их никто никогда не побил. Действующий рекорд — 30 лет у Терри Вогана. Есть несколько комментаторов, которые сейчас приближаются к этому показателю, но они все уже почтенного возраста. У меня же есть запас времени. В 69 лет я откомментирую свое последнее Евровидение и поеду пить кальвадос на берегу Индийского океана",— сказал Мирошниченко.

Телеведучий Тімур Мірошниченко - фото
Ведущий Тимур Мироишниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя "Евровидения-2025". Также стало известно, какая легендарная певица может выступить в гранд-финале конкурса.

украинские звезды Тимур Мирошниченко телеведущие Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения

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17:14 Торговая война — Евросоюз вводит пошлины на товары из США

17:12 Страшно смотреть на цены — что со стоимостью яиц в супермаркетах

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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