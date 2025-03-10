Євробачення 2025 — у гранд-фіналі може виступити всесвітньо відома співачка

Сцена "Євробачення-2025". Фото: instagram.com/eurovision

Організатори "Євробачення-2025" серйозно налаштовані здивувати глядачів своїм шоу. Продюсери конкурсу запросили легендарну співачку Селін Діон виступити у фіналі.

Про це повідомляє The Sun.

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Канадська співачка може повернутися на сцену "Євробачення" через 37 років після своєї перемоги на конкурсі. Як відомо, 1988 року Діон представляла Швейцарію на пісенному шоу та здобула перемогу.

Тож цього року зірку запросили виступити у гранд-фіналі "Євробачення", який відбудеться у швейцарському місті Базель. Виконавчі продюсери Рето Періц та Моріц Штадлер підтвердили, що їхня команда вже веде перемовини зі співачкою щодо її участі.

Селін Діон. Фото: instagram.com/celinedion

Однак виступ зірки під питанням через стан її здоров'я. Як відомо, вже багато років Діон страждає на синдром ригідної людини — хворобу, що сковує її тіло, в тому числі голосові зв'язки.

"Ми дізнаємося лише за кілька тижнів, чи почуватиметься вона достатньо здоровою", — зазначили продюсери шоу.

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