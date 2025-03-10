Евровидение 2025 - в гранд-финале может выступить всемирно известная певица

Сцена "Евровидения-2025". Фото: instagram.com/eurovision

Организаторы "Евровидения-2025" серьезно настроены удивить зрителей своим шоу. Продюсеры конкурса пригласили легендарную певицу Селин Дион выступить в финале.

Об этом сообщает The Sun.

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Канадская певица может вернуться на сцену "Евровидения" через 37 лет после своей победы на конкурсе. Как известно, в 1988 году Дион представляла Швейцарию на песенном шоу и одержала победу.

Поэтому в этом году звезду пригласили выступить в гранд-финале "Евровидения", которое пройдет в швейцарском городе Базель. Исполнительные продюсеры Рето Периц и Мориц Штадлер подтвердили, что их команда уже ведет переговоры с певицей относительно ее участия.

Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion

Однако выступление звезды под вопросом из-за состояния ее здоровья. Как известно, уже много лет Дион страдает синдромом ригидного человека — болезнью, сковывающей ее тело, в том числе голосовые связки.

"Мы узнаем только через несколько недель, будет ли она чувствовать себя достаточно здоровой", — отметили продюсеры шоу.

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