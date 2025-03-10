Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Легендарная певица может выступить на "Евровидении 2025" arrow

Легендарная певица может выступить на "Евровидении 2025"

10 марта 2025 18:19
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 - в гранд-финале может выступить всемирно известная певица
Сцена "Евровидения-2025". Фото: instagram.com/eurovision
Алексей Харченко - Редактор

Организаторы "Евровидения-2025" серьезно настроены удивить зрителей своим шоу. Продюсеры конкурса пригласили легендарную певицу Селин Дион выступить в финале.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Селин Дион может спеть на "Евровидении-2025"

Канадская певица может вернуться на сцену "Евровидения" через 37 лет после своей победы на конкурсе. Как известно, в 1988 году Дион представляла Швейцарию на песенном шоу и одержала победу.

Поэтому в этом году звезду пригласили выступить в гранд-финале "Евровидения", которое пройдет в швейцарском городе Базель. Исполнительные продюсеры Рето Периц и Мориц Штадлер подтвердили, что их команда уже ведет переговоры с певицей относительно ее участия.

Співачка Селін Діон - фото
Селин Дион. Фото: instagram.com/celinedion

Однако выступление звезды под вопросом из-за состояния ее здоровья. Как известно, уже много лет Дион страдает синдромом ригидного человека — болезнью, сковывающей ее тело, в том числе голосовые связки.

"Мы узнаем только через несколько недель, будет ли она чувствовать себя достаточно здоровой", —  отметили продюсеры шоу.

Напомним, украинская группа Ziferblat представила обновленную конкурсную песню для "Евровидения-2025". Также мы писали, что певец TESLENKO вспомнил Украину на Нацотборе в Сан-Марино.

зарубежные звезды Селин Дион певица конкурс Евровидение 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:15 Глава КГВА требует уволить фигурантов расследования Bihus.info

18:07 Сделки с землей в Киеве — как работали схемы

18:07 На Одесчине массовые пожары — поджигают сухую траву и камыш

18:02 Работа для студентов в Украине — законно ли предлагать заработок

17:58 За жарой придут дожди — прогноз погоды на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

17:42 Льготы людям с инвалидностью вследствие войны в 2025 — перечень

17:37 Журналист Остап Ярыш назвал причину увольнения из Голоса Америки

17:30 За оскорбление поплатился жизнью — убийство на Одесчине

17:19 Смартфон устарел — 9 признаков, что пришло время обновиться

18:15 Глава КГВА требует уволить фигурантов расследования Bihus.info

18:07 Сделки с землей в Киеве — как работали схемы

18:07 На Одесчине массовые пожары — поджигают сухую траву и камыш

18:02 Работа для студентов в Украине — законно ли предлагать заработок

17:58 За жарой придут дожди — прогноз погоды на завтра

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:42 Льготы людям с инвалидностью вследствие войны в 2025 — перечень

17:37 Журналист Остап Ярыш назвал причину увольнения из Голоса Америки

17:30 За оскорбление поплатился жизнью — убийство на Одесчине

17:19 Смартфон устарел — 9 признаков, что пришло время обновиться

17:12 Шахтер представил бразильского новичка за 16 млн евро

16:15 В три раза больше остальных — зарплаты чиновников во время войны

13:12 В Канаде заменили Трюдо — кто такой новый премьер Марк Карни

06:40 Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте

9 марта 2025

07:35 Инвестиции в недвижимость на Бали — сколько надо денег

06:40 Где дороже принимают цветные металлы — новые тарифы на медь

06:33 Одесситы про Шевченко — что помнят из творчества Кобзаря

8 марта 2025

06:40 Самые выгодные цены на лом в марте — где дороже сдавать металл

7 марта 2025

18:33 Цветы к 8 марта — сколько стоит букет на одесском Привозе

06:40 Как заработать на золоте в марте — обновленные тарифы ломбардов

06:22 Цены на мобильную связь в Украине и ЕС — где дешевле тарифы

Text

17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Text

15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
Text

22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
Text

22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

Text

18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

Text

17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:12 Стоимость яиц взлетела в космос — что произошло с ценами в АТБ

27 февраля 2025

07:05 Что будет с минимальной зарплатой в Украине — сумма с 1 марта

1 марта 2025

22:36Выразил поддержку — Залужный опубликовал фото с Зеленским

26 февраля 2025

00:30 Мобилизованного не взяла ни одна часть — что должен делать ТЦК

1 марта 2025

07:23 Въезд в ЕС только за деньги — что изменится для украинцев в 2025

4 марта 2025

16:05 Без права на обмен — у кого могут конфисковать доллары

1 марта 2025

02:30 Мобилизация украинцев 50+ лет — что изменится с 1 марта

27 февраля 2025

12:20 Как уберечь яблоню от осыпания плодов — волшебная подкормка

24 февраля 2025

19:05 Пенсионеров могут оштрафовать уже в марте — кого касается

1 марта 2025

13:25 Салат с курицей "Леди" — сытный и одновременно легкий