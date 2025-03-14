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Грузия выбрала представительницу на Евровидение — кто она

14 марта 2025 18:10
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — от Грузии выступит пророссийская певица
Певица Mariam Shengelia. Фото: EBU
Алексей Харченко - Редактор

Сегодня, 14 марта, Грузия выбрала представительницу на конкурс "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле. Ею стала певица Mariam Shengelia.

Об этом говорится на странице конкурса в Instagram.

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Что известно о Mariam Shengelia

Певица Mariam Shengelia выступит на Евровидении-2025 от Грузии с композицией "Freedom".

Телеграм-канал "ЕВРОФАНЫ" раскрыл скандальные подробности биографии артистки. Хотя 24 февраля 2022 года Mariam Shengelia поддержала Украину и выступала за проевропейский курс Грузии, она является сторонницей пророссийской партии "Грузинская мечта".

В частности, в 2023 году девушка выходила на митинги против пророссийской власти и партии "Грузинская мечта", а через некоторое время она уже выступала на пропагандистских концертах этой же партии.

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Певица Mariam Shengelia на концерте в поддержку "Грузинской мечты". Фото: EBU

В 2024 году Mariam Shengelia снялась в предвыборном видео, где призвала голосовать за GD. Интересно, что артистка впоследствии расстроилась, когда "Грузинская мечта" отказалась рассматривать вступление Грузии в ЕС до 2028 года.

Напомним, мы рассказывали, что рэпер Потап собрался выступать на Евровидении-2025. Также продюсеры "Евровидения-2025" пригласили легендарную певицу Селин Дион выступить в финале.

Евровидение скандал Грузия конкурс Россия Евровидение 2025

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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