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Участницу из Грузии требуют дисквалифицировать с Евровидения-2025

15 марта 2025 16:34
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение 2025 — представительницу Грузии требуют дисквалифицировать
Мариам Шенгелия. Фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1
Алексей Харченко - Редактор

Вокруг "Евровидения-2025" разгорелся очередной скандал. В сети требуют дисквалифицировать представительницу Грузии Мариам Шенгелию (Mariam Shengelia) с песенного конкурса.

На странице "Евровидения" в Instagram в сторону артистки посыпались негативные комментарии.

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Мариам Шенгелию требуют дисквалифицировать

14 марта Грузия объявила, что певица представит страну на конкурсе в Базеле с песней Freedom.

Однако пользователей сети и многих граждан Грузии возмутил такой выбор участницы, и теперь они требуют дисквалифицировать певицу. Причиной хейта в сторону Шенгелии стала ее приверженность к пророссийской партии "Грузинская мечта".

"Я грузин, и мне это очень не нравится!"

"Путинистка — это то, что нам было "нужно" для этого сезона Евровидения".

"Не забудь поблагодарить Бидзину (пророссийский политик, экс-премьер-министр Грузии. — Ред.)".

"Она же выступала против Европы, так чего же теперь собирается на "Евровидение?"

"Закройте ей рот! С ней нам не видать ни Европы, ни Евровидения!"

Как стало известно, в феврале 2022 года Мариам поддержала Украину и выступила против пророссийской власти в Грузии. Но потом быстро изменила свое мнение. Певица начала поддерживать "Грузинскую мечту" и даже участвовала в их пропагандистских мероприятиях.

Кроме того, певицу раскритиковали за выбор песни. Многих возмутило, что тот, кто поддерживает пророссийский режим, будет петь о свободе (Freedom — англ. свобода).

"Свобода? Вы, наверное, издеваетесь?"

"Свобода с нынешним правительством? Звучит очень политично".

"Она не знает, что такое свобода".

"Петь о свободе в твоем случае — это цинично".

Напомним, ранее Италия требовала дисквалифицировать представителя Эстонии из-за его песни. Также одна из участниц "Евровидения-2025" пожаловалась на строгую цензуру.

скандал Грузия певица конкурс Евровидение 2025

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