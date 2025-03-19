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Jerry Heil запросили на Євробачення-2025 — деталі

19 березня 2025 20:05
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — Jerry Heil запросили взяти участь у шоу
Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil
Олексій Харченко - Редактор

Представницю України на "Євробаченні-2024" співачку Jerry Heil запросили знову взяти участь у пісенному конкурсі. Щоправда, цього року вже не у якості учасниці.

Про це йдеться офіційному сайті "Євробачення".

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До "Євробачення" в Базелі залишається все менше часу і організатори вже готові поділитися із єврофанами переліком культурних подій, які відбудуться у рамках конкурсу.

Так, цього року на глядачів чекає виступ Jerry Heil. Співачка разом із іншими артистами візьме участь у концертних програмах поза межами головної сцени.

Українська співачка Jerry Heil - фото
Співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Традиційно у EuroClub і EuroCafé біля головної арени відбудуться тематичні вечірки із запрошеними зірками. Очікується, що 10 травня відбудеться вечірка-відкриття за участі швейцарських діджеєв, також на ній виступатимуть Jerry Heil, переможниця Євробачення 2013 від Данії Еммелі де Форест та представник Австрії 2018 року Сезар Семпсон.

Загалом з 10 по 17 травня площа Барфюссерплац у Базелі перетвориться на великий майданчик "Євробачення". У Eurovision Village (Містечку Євробачення) також очікуються виступити запрошених артистів та зірок "Євробачення" попередніх років.

Нагадаємо, стало відомо, що переможці "Євробачення-2021" виступлять у фіналі цьогорічного шоу. А також ми писали, що представник Австрії на конкурсі осоромився підтримкою відомої путіністки.

концерт Jerry Heil українські зірки співачка Євробачення 2025

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