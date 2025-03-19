Євробачення-2025 — в фіналі може виступити Måneskin

Переможці 2021 року виступлять у фіналі Євробачення-2025
Через важку хворобу канадської співачки Селін Діон, її на сцені Євробачення-2025 у фіналі може замінити італійський рок-гурт Måneskin. Артисти здобули кришталевий мікрофон в 2021 році.
Про це пише швейцарський таблоїд Le-Matin.
Måneskin може запалити на сцені "Євробачення"
За даними джерел видання, харизматичний лідер гурту Måneskin Даміано Давід вийде на сцену з піснею "Zitti e Buoni". Саме з цією композицією артисти виграли конкурс в 2021 році. Вони отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів.
Поки невідомо, чи з'явиться він сольно, чи в складі гурту.
Зазначається, що 26-річний італієць веде переговори з організаторами з січня 2025 року. Для співака це буде чудова можливість проявити себе перед більш ніж 160 мільйонами телеглядачів. Вже за кілька тижнів він випустить свій перший сольний альбом та вирушить у світове турне.
В одному з минулорічних інтерв'ю лідер гурту заявив, що хотів би знову взяти участь у Євробаченні, проте в якості гостя.
Нагадаємо, про своє бажання взяти участь у Євробаченні заявив український продюсер Потап. Також учасниця з Фінляндії поскаржилася на жорстку цензуру пісенного конкурсу.
Читайте Новини.LIVE!