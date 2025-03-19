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Переможці 2021 року виступлять у фіналі Євробачення-2025

19 березня 2025 18:35
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — в фіналі може виступити Måneskin
Італійський рок-гурт Måneskin. Фото: instagram.com/maneskinofficial/
Олексій Харченко - Редактор

Через важку хворобу канадської співачки Селін Діон, її на сцені Євробачення-2025 у фіналі може замінити італійський рок-гурт Måneskin. Артисти здобули кришталевий мікрофон в 2021 році.

Про це пише швейцарський таблоїд Le-Matin.

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За даними джерел видання, харизматичний лідер гурту Måneskin Даміано Давід вийде на сцену з піснею "Zitti e Buoni". Саме з цією композицією артисти виграли конкурс в 2021 році. Вони отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів.

Поки невідомо, чи з'явиться він сольно, чи в складі гурту.

Зазначається, що 26-річний італієць веде переговори з організаторами з січня 2025 року. Для співака це буде чудова можливість проявити себе перед більш ніж 160 мільйонами телеглядачів. Вже за кілька тижнів він випустить свій перший сольний альбом та вирушить у світове турне.

В одному з минулорічних інтерв'ю лідер гурту заявив, що хотів би знову взяти участь у Євробаченні, проте в якості гостя.

Нагадаємо, про своє бажання взяти участь у Євробаченні заявив український продюсер Потап. Також учасниця з Фінляндії поскаржилася на жорстку цензуру пісенного конкурсу.

Євробачення Італія Швейцарія закордонні зірки Євробачення 2025

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