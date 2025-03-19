Евровидение-2025 - в финале может выступить Måneskin

Итальянская рок-группа Måneskin. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Из-за тяжелой болезни канадской певицы Селин Дион, ее на сцене Евровидения-2025 в финале может заменить итальянская рок-группа Måneskin. Артисты получили хрустальный микрофон в 2021 году.

Об этом пишет швейцарский таблоид Le-Matin.

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По данным источников издания, харизматичный лидер группы Måneskin Дамиано Давид выйдет на сцену с песней "Zitti e Buoni". Именно с этой композицией артисты выиграли конкурс в 2021 году. Они получили 206 баллов от жюри и 318 баллов от зрителей.

Пока неизвестно, появится ли он сольно или в составе группы.

Отмечается, что 26-летний итальянец ведет переговоры с организаторами с января 2025 года. Для певца это будет прекрасная возможность проявить себя перед более чем 160 миллионами телезрителей. Уже через несколько недель он выпустит свой первый сольный альбом и отправится в мировое турне.

В одном из прошлогодних интервью лидер группы заявил, что хотел бы снова принять участие в Евровидении, однако в качестве гостя.

Напомним, о своем желании принять участие в Евровидении заявил украинский продюсер Потап. Также участница из Финляндии пожаловалась на жесткую цензуру песенного конкурса.