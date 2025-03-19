Евровидение 2025 — Jerry Heil пригласили принять участие в шоу

Джерри Хайль. Фото: instagram.com/thejerryheil

Представительницу Украины на "Евровидении-2024" певицу Jerry Heil пригласили снова принять участие в песенном конкурсе. Правда, в этом году уже не в качестве участницы.

Об этом говорится официальном сайте "Евровидения".

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До "Евровидения" в Базеле остается все меньше времени и организаторы уже готовы поделиться с еврофанами перечнем культурных событий, которые состоятся в рамках конкурса.

Так, в этом году зрителей ждет выступление Jerry Heil. Певица вместе с другими артистами примет участие в концертных программах за пределами главной сцены.

Певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil

Традиционно в EuroClub и EuroCafé возле главной арены состоятся тематические вечеринки с приглашенными звездами. Ожидается, что 10 мая состоится вечеринка-открытие с участием швейцарских диджеев, также на ней выступят Jerry Heil, победительница Евровидения 2013 от Дании Эммели де Форест и представитель Австрии 2018 года Сезар Семпсон.

Всего с 10 по 17 мая площадь Барфюссерплац в Базеле превратится в большую площадку "Евровидения". В Eurovision Village (Городке Евровидения) также ожидаются выступления приглашенных артистов и звезд "Евровидения" предыдущих лет.

Напомним, стало известно, что победители "Евровидения-2021" выступят в финале нынешнего шоу. А также мы писали, что представитель Австрии на конкурсе оконфузился поддержкой известной путинистки.