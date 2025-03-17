Євробачення 2025 — представник Австрії оскандалився підтримкою відомої путініски

Представник Австрії на Євробаченні-2025 підтримав путіністку
Представник Австрії на "Євробаченні-2025" Йоганнес Піч, відомий як JJ, втрапив у гучний скандал. Артист осоромився своєю підтримкою російської оперної співачки Анни Нетребко.
У соцмережі X з'явилися докази того, як співак палко підтримував путіністку.
Йоганнес Піч оскандалився підтримкою Анни Нетребко
Користувачі пригадали одне з інтерв'ю співака APA, в якому він із захопленням розповідав про російську артистку. Ба більше, Піч заявив, що саме творчість Нетребко надихнула його на написання конкурсної пісні для "Євробачення-2025" під назвою Wasted Love.
Окрім того, співак стежить за путіністкою у соцмережах та підтримує її публікації лайками.
Як відомо, Анна Нетребко яра прихильниця кремлівського диктатора Путіна. Співачка відкрито підтримує російську агресію та навіть виступала на окупованому Донбасі. Зараз скандальна артистка разом зі своїм чоловіком мешкає в Австрії.
Нагадаємо, у мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії з "Євробачення-2025" через проросійську позицію. Також учасниця з Фінляндії поскаржилася на жорстку цензуру пісенного конкурсу.
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