Євробачення 2025 — представник Австрії оскандалився підтримкою відомої путініски

Йоганнес Піч. Фото: instagram.com/johannesjjpietsch

Представник Австрії на "Євробаченні-2025" Йоганнес Піч, відомий як JJ, втрапив у гучний скандал. Артист осоромився своєю підтримкою російської оперної співачки Анни Нетребко.

У соцмережі X з'явилися докази того, як співак палко підтримував путіністку.

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Йоганнес Піч оскандалився підтримкою Анни Нетребко

Користувачі пригадали одне з інтерв'ю співака APA, в якому він із захопленням розповідав про російську артистку. Ба більше, Піч заявив, що саме творчість Нетребко надихнула його на написання конкурсної пісні для "Євробачення-2025" під назвою Wasted Love.

Окрім того, співак стежить за путіністкою у соцмережах та підтримує її публікації лайками.

Йоганнес Піч оскандалився підтримкою Анни Нетребко. Фото: скриншот

Як відомо, Анна Нетребко яра прихильниця кремлівського диктатора Путіна. Співачка відкрито підтримує російську агресію та навіть виступала на окупованому Донбасі. Зараз скандальна артистка разом зі своїм чоловіком мешкає в Австрії.

Нагадаємо, у мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії з "Євробачення-2025" через проросійську позицію. Також учасниця з Фінляндії поскаржилася на жорстку цензуру пісенного конкурсу.