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Представник Австрії на Євробаченні-2025 підтримав путіністку

17 березня 2025 11:43
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — представник Австрії оскандалився підтримкою відомої путініски
Йоганнес Піч. Фото: instagram.com/johannesjjpietsch
Олексій Харченко - Редактор

Представник Австрії на "Євробаченні-2025" Йоганнес Піч, відомий як JJ, втрапив у гучний скандал. Артист осоромився своєю підтримкою російської оперної співачки Анни Нетребко.

У соцмережі X з'явилися докази того, як співак палко підтримував путіністку.

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Йоганнес Піч оскандалився підтримкою Анни Нетребко

Користувачі пригадали одне з інтерв'ю співака APA, в якому він із захопленням розповідав про російську артистку. Ба більше, Піч заявив, що саме творчість Нетребко надихнула його на написання конкурсної пісні для "Євробачення-2025" під назвою Wasted Love.

Окрім того, співак стежить за путіністкою у соцмережах та підтримує її публікації лайками.

Йоганнес Піч підтримав Анну Нетребко - фото
Йоганнес Піч оскандалився підтримкою Анни Нетребко. Фото: скриншот

Як відомо, Анна Нетребко яра прихильниця кремлівського диктатора Путіна. Співачка відкрито підтримує російську агресію та навіть виступала на окупованому Донбасі. Зараз скандальна артистка разом зі своїм чоловіком мешкає в Австрії.

Нагадаємо, у мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії з "Євробачення-2025" через проросійську позицію. Також учасниця з Фінляндії поскаржилася на жорстку цензуру пісенного конкурсу.

скандал Австрія путіністи конкурс Євробачення 2025

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

11:59 ШІ від Google навчився видаляти водяні знаки з зображень

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