Евровидение 2025 - представитель Австрии оскандалился поддержкой известной путиниски

Иоганнес Пич. Фото: instagram.com/johannesjjpietsch

Представитель Австрии на "Евровидении-2025" Йоханнес Пич, известный как JJ, попал в громкий скандал. Артист оконфузился своей поддержкой российской оперной певицы Анны Нетребко.

В соцсети X появились доказательства того, как певец горячо поддерживал путинистку.

Читайте также:

Йоханнес Пич оскандалился поддержкой Анны Нетребко

Пользователи вспомнили одно из интервью певца APA, в котором он с восторгом рассказывал о российской артистке. Более того, Пич заявил, что именно творчество Нетребко вдохновило его на написание конкурсной песни для "Евровидения-2025" под названием Wasted Love.

Кроме того, певец следит за путинисткой в соцсетях и поддерживает ее публикации лайками.

Йоханнес Пич оскандалился поддержкой Анны Нетребко. Фото: скриншот

Как известно, Анна Нетребко ярая сторонница кремлевского диктатора Путина. Певица открыто поддерживает российскую агрессию и даже выступала на оккупированном Донбассе. Сейчас скандальная артистка вместе со своим мужем проживает в Австрии.

Напомним, в сети требуют дисквалифицировать представительницу Грузии с "Евровидения-2025" из-за пророссийской позиции. Также участница из Финляндии пожаловалась на жесткую цензуру песенного конкурса.