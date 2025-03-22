Евровидение 2025 — Ziferblat ответили на провокационный вопрос об Израиле

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представители Украины на "Евровидении-2025" — группа Ziferblat — ответили на провокационный вопрос об участии Израиля в конкурсе. В прошлом году из-за представительницы этой страны разгорелся скандал.

Провокационный вопрос украинским музыкантам задала журналистка швейцарского издания "20 minuten".

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У украинских музыкантов поинтересовались, переживают ли они о напряженной атмосфере из-за политических событий на нынешнем конкурсе в Базеле. Ведь позиция некоторых артистов на шоу может противоречить взглядам украинцев.

Но, по словам фронтмена группы Даниила Лещинского, они с коллективом больше сосредоточены на музыкальной составляющей конкурса и своем выступлении.

"Я говорю это с большим уважением к каждой стране, но я в основном обеспокоен своим собственным народом, который ежедневно опасается за свою жизнь в течение десяти лет. К сожалению, напряженная атмосфера стала для нас нормой. Мне трудно посвятить свои мысли другим событиям", — сказал музыкант.

Напомним, что в прошлом году на "Евровидении-2024" разгорелся большой скандал из-за представительницы Израиля Эден Голан. Певица в течение длительного времени жила в России и даже выступала во временно оккупированном Крыму, за что была внесена в базу "Миротворец".

Ранее стало известно, что в этом году представлять Израиль будет певица, которая едва пережила атаку ХАМАС. Также мы писали, что участник от Эстонии "объединил" украинцев и россиян.