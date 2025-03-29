Євробачення 2025 — порядковий номер України у першому півфіналі

Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна у півфіналі
Лічені тижні залишаються до початку "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі. Організатори конкурсу вже оголосили порядкові номери країн-учасниць.
Результати жеребкування повідомили на сторінці "Євробачення" в Instagram.
Під яким номером виступатиме Україна у півфіналі "Євробачення-2025"
Представник України на цьогорічному конкурсі, гурт Ziferblat, виступатиме у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня.
За результатами жеребкування, українські музиканти вийдуть на сцену під номером 5.
Учасники гурту Ziferblat зізналися, що цілком задоволені номером свого виступу та сподіваються, що зможуть потрапити до гранд-фіналу.
"З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. П'ять — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас — це ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу", — поділилися музиканти.
Окрім України, у першому півфіналі також виступатимуть учасники ще 14 країн. Другий півфінал конкурсу відбудеться 15 травня, а вже 17 травня на головній музичній сцені оберуть переможця "Євробачення-2025".
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