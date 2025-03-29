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Євробачення-2025 — під яким номером виступить Україна у півфіналі

29 березня 2025 12:33
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — порядковий номер України у першому півфіналі
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Олексій Харченко - Редактор

Лічені тижні залишаються до початку "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі. Організатори конкурсу вже оголосили порядкові номери країн-учасниць.

Результати жеребкування повідомили на сторінці "Євробачення" в Instagram.

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Представник України на цьогорічному конкурсі, гурт Ziferblat, виступатиме у першому півфіналі, який відбудеться 13 травня.

За результатами жеребкування, українські музиканти вийдуть на сцену під номером 5.

Номери виступів у першому півфіналі Євробачення-2025
Результати жеребкування першого півфіналу "Євробачення-2025". Фото: instagram.com/eurovision

Учасники гурту Ziferblat зізналися, що цілком задоволені номером свого виступу та сподіваються, що зможуть потрапити до гранд-фіналу.

 "З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. П'ять — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас — це ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу", — поділилися музиканти.

Окрім України, у першому півфіналі також виступатимуть учасники ще 14 країн. Другий півфінал конкурсу відбудеться 15 травня, а вже 17 травня на головній музичній сцені оберуть переможця "Євробачення-2025".

Нагадаємо, букмекери оцінили шанси України потрапити до фіналу шоу. Також ми писали, що Андрій Данилко пояснив, чому не хоче бути суддею Нацвідбору.

музика шоу виступ конкурс Євробачення 2025

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