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Учасника Нацвідбору на Євробачення-2025 мобілізували — що відомо

27 березня 2025 18:27
Олексій Харченко - Редактор
Соліста ДК Енергетик Якова Марного мобілізували ТЦК — фото
Гурт "ДК "Енергетик". Фото: instagram.com/dk_energetyk
Олексій Харченко - Редактор

Фронтмена гурту "ДК "Енергетик", який цього року взяв участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025", Якова Марного мобілізували до лав ЗСУ. Колективу довелося скасувати концерт у Львові через обставини.

Про це гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram

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Музикант вийшов на зв'язок з шанувальниками в соцмережі та повідомив про те, що його мобілізували до лав ЗСУ. У зв'язку із цим "ДК "Енергетик" довелося перенести свій концерт у Львові, запланований на 30 березня, на червень.

"Шановне панство, мене мобілізували, відповідно львівський концерт переноситься на 20 червня, там чуваки мають все повідомити, шо і як. Всі квитки дійсні! Так й таке, час від час буду виходити на зв'язок", — написав Марний.

Пізніше дружина співака Анна записала звернення до підписників, у якому розповіла, що сталося. За словами обраниці артиста, працівники ТЦК затримали його на вулиці на очах у маленької доньки.

"Виходимо ми з трамваю і просто перед нами стоїть машина, де його "пакують". Я просто автоматично почала кричати "Вилазь звідти! Що ти робиш?". Ельза теж почала кричати "Тато, ти куди?" — розповіла дружина музиканта.

Анна повідомила, що у ТЦК пообіцяли лише оновити дані чоловіка та відпустити його. Однак зрештою Якова відправили на навчання, які мають закінчитися у червні.

"Він мені сказав, що повернеться за дві години, бо йому сказали, що лише дані треба оновити. У результаті його забрали до лікарні та зачинили. Я прийшла туди, але не змогла потрапити, бо там все зачинено. Він пройшов медогляд, йому сказали, що треба ще "штампик", але вивели через чорний хід. І все — привіт, ДВРЗ. У червні має закінчитися навчання. Я йому передала речі, перекус, ліки. Чекаємо червня", — розповіла Анна.

Дружина Якова Марного - фото
Дружина Якова Марного. Фото: скриншот

Нагадаємо, скандальний учасник "Євробачення-2025" від Естонії образився на українські ЗМІ. Також ми писали, що букмекери назвали фаворитів першого півфіналу конкурсу.

українські зірки мобілізація ТЦК та СП Євробачення 2025 Нацвідбір Євробачення

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