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Участника Нацотбора на Евровидение мобилизовали — что известно

27 марта 2025 18:27
Алексей Харченко - Редактор
Солиста ДК Энергетик Якова Марного мобилизовали ТЦК — фото
Группа "ДК "Энергетик". Фото: instagram.com/dk_energetyk
Алексей Харченко - Редактор

Фронтмена группы "ДК "Энергетик", которая в этом году приняла участие в Нацотборе на "Евровидение-2025", Якова Марного мобилизовали в ряды ВСУ. Коллективу пришлось отменить концерт во Львове из-за обстоятельств.

Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram.

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Музыкант вышел на связь с поклонниками в соцсети и сообщил о том, что его мобилизовали в ряды ВСУ. В связи с этим "ДК "Энергетик" пришлось перенести свой концерт во Львове, запланированный на 30 марта, на июнь.

"Уважаемые господа, меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Все билеты действительны! Да и такое, время от времени буду выходить на связь", — написал Марный.

Позже жена певца Анна записала обращение к подписчикам, в котором рассказала, что произошло. По словам избранницы артиста, работники ТЦК задержали его на улице на глазах у маленькой дочери.

"Выходим мы из трамвая и прямо перед нами стоит машина, где его "пакуют". Я просто автоматически начала кричать "Вылезай оттуда! Что ты делаешь?". Эльза тоже начала кричать "Папа, ты куда?" — рассказала жена музыканта.

Анна сообщила, что в ТЦК пообещали лишь обновить данные мужа и отпустить его. Однако в конце концов Якова отправили на обучение, которые должны закончиться в июне.

"Он мне сказал, что вернется через два часа, потому что ему сказали, что только данные надо обновить. В результате его забрали в больницу и закрыли. Я пришла туда, но не смогла попасть, потому что там все закрыто. Он прошел медосмотр, ему сказали, что надо еще "штампик", но вывели через черный ход. И все — привет, ДВРЗ. В июне должно закончиться обучение. Я ему передала вещи, перекус, лекарства. Ждем июня", — рассказала Анна.

Дружина Якова Марного - фото
Жена Якова Марного. Фото: скриншот

Напомним, скандальный участник "Евровидения-2025" от Эстонии обиделся на украинские СМИ. Также мы писали, что букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала конкурса.

украинские звезды мобилизация ТЦК и СП Евровидение 2025 Нацотбор Евровидения

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22:34 Россияне нанесли удар по Полтаве — в городе частично исчез свет

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