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Скандальний учасник Євробачення образився на українські ЗМІ

27 березня 2025 14:25
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — команда TOMMY CASH заперечує зв'язок з Росією
Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld
Олексій Харченко - Редактор

Команда представника Естонії на "Євробаченні-2025" TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) звинуватила українські ЗМІ та Вікіпедію у брехні та дискредитації артиста. Співак заперечує будь-які зв'язки з Росією.

Про це пише видання Kroonika.

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Зазначається, що минулого тижня в українському виданні РБК була розміщена стаття про те, що Томмі Кеш відвідав анексований Крим за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Автор статті, ймовірно, посилався на матеріал Вікіпедії.

"В 2021 році він відвідав незаконно тимчасово окупований Крим", — йдеться у Вікіпедії.

Як стверджує команда артиста, така інформація не має під собою жодних підстав та псує репутацію виконавця в Україні. 

"Очевидно, що Томмі нічого подібного не робив. З усім, що зараз відбувається в світі, Росія більше не цікавить Томмі", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, TOMMY CASH у 2015 році співпрацював з російським гуртом Little Big, а також у 2021 році відвідав окупований Крим. Після початку повномасштабного вторгнення РФ співак скасував виступи в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі. Проте він досі продовжує співпрацювати з росіянкою та продюсеркою гурту Little Big Аліною Пасок.

Раніше співачка Alyona Alyona, яка разом Jerry Heil минулого року на конкурсі здобула бронзу, поділилася переживаннями під час підготовки та виступу. Також ми писали, що Анастасія Приходько звинуватила Лободу у підкупі журі на конкурсі.

скандал ЗМІ артисти Росія Євробачення 2025

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14:35 Іспанська поліція знайшла тіло зниклого 13-річного українця

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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